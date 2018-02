Odair preserva titulares e relaciona apenas reservas para jogo do Inter

Odair Hellmann comandou finalizou neste sábado a preparação do Internacional para o duelo contra o São Paulo-RS, domingo, fora de casa, pelo Campeonato Gaúcho. Depois da atividade, o técnico divulgou a lista de relacionados. E confirmou que o time terá novidades.

Preocupado com a sequência de jogos e com o duelo contra o Remo na próxima quarta-feira, em Belém, pela segunda fase da Copa do Brasil, o treinador sequer relacionou os seus principais titulares. O Internacional, assim, terá uma equipe reserva para o duelo de domingo.

Depois de levar uma pancada na costela no treino de sexta-feira, o volante Gabriel Dias trabalhou normalmente neste sábado e foi relacionado. Deve, assim, começar o jogo como titular. Também presente na lista, o zagueiro Rodrigo Moledo deve fazer sua reestreia pelo Inter.

A equipe deve iniciar o duelo contra o São Paulo-RS com: Marcelo Lomba; Ruan, Klaus (Thales), Rodrigo Moledo e Uendel; Charles, Gabriel Dias, Wellington Silva, Camilo e Nico López; Roger.

O Inter lidera a primeira fase do Campeonato Gaúcho com 15 pontos, apenas um na frente do segundo colocado, o Caxias.

Confira a lista de jogadores relacionados no Internacional:

Goleiros - Marcelo Lomba e Daniel;

Laterais - Ruan, Uendel e Cláudio Winck;

Zagueiros - Klaus, Moledo e Thales;

Volantes - Charles, Gabriel Dias e Fabinho;

Meias - Camilo, Marcinho, Juan Alano, Fernandinho e Richard;

Atacantes - Nico López, Wellington Silva, Roger e Ronald.