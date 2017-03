'Obrigado, Papai do Céu', diz Tite ao saber de vaga antecipada ao Mundial

Enquanto concedia entrevista coletiva no início da madrugada nesta quarta-feira, no Itaquerão, onde o Brasil venceu o Paraguai por 3 a 0, nesta terça-feira à noite, em São Paulo, o técnico Tite foi avisado de que a seleção havia acabado de assegurar classificação para a Copa do Mundo de 2018 por antecipação graças à vitória do Peru sobre o Uruguai, por 2 a 1, em Lima, em duelo encerrado nesta madrugada.

Ao ser avisado, o treinador não escondeu a felicidade pelo grande feito e agradeceu a Deus. "Obrigado, Papai do Céu". afirmou o treinador, que já começou a planejar as próximas rodadas das Eliminatórias da Copa, embora o Brasil já esteja garantido no Mundial da Rússia.

"Quando você se classifica, algumas perspectivas se abrem. Temos dois próximos jogos. Temos a oportunidade de uma série de outros jogadores. Mas a responsabilidade não muda. Ela é igual", disse o treinador, descartando acomodação para as partidas contra o Equador, em casa, no dia 31 de agosto, e Colômbia, fora, em 5 de setembro.

Com 33 pontos na liderança disparada das Eliminatórias, o Brasil abriu nada menos do que nove de vantagem para o novo vice-líder, que é a Colômbia, e na pior das hipóteses poderá terminar o qualificatório no quarto lugar, fato que assegurou o país como primeiro classificação à Copa de 2018 no mundo por meio do qualificatório. A Rússia, como país-sede, já tinha vaga garantida.

