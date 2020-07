Obras na Praça do Noroeste devem ser entregues até dezembro e Prefeitura segue com mais 7 obras do esporte

A Prefeitura vistoriou hoje (03), as obras da construção da Praça de Esporte, Lazer e Cultura, do Jardim Noroeste, que foi retomada em junho - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A Prefeitura vistoriou hoje (03), as obras da construção da Praça de Esporte, Lazer e Cultura, do Jardim Noroeste, que foi retomada em junho. A previsão é entregar a obra até dezembro. É uma estrutura de 7 mil metros quadrados que quando estiver funcionando será um espaço onde a comunidade vai ter acesso a atividades culturais, prática desportiva e iniciação artística.

A construção foi iniciada há sete anos, mas teve que ser interrompida em 2015. Para terminar a construção a Prefeitura investe R$ 2.028.950,37. A estrutura terá pista de skate, pista de caminhada, quadra de vôlei de areia, campo de futebol society, quadra poliesportiva coberta, pista para salto e academia para terceira idade, além de equipamentos para malhação, com vestiário masculino e feminino. Contará também com anfiteatro, sala de cinema e um local fechado para convivência, com equipamentos de informática e salas de ginástica.

Uma estrutura semelhante foi construída no Parque do Sol, onde a Prefeitura concluiu as obras que estavam paradas, asfaltou o entorno, e o próximo passo é a aquisição de equipamento e mobiliário. Entre as obras em andamento estão os complexos aquáticos dos Parques Ayrton Senna e Jacques da Luz, que interditados há cinco anos, iniciaram as revitalizações em novembro de 2019 e estão programadas para serem entregues até setembro. Juntos, os espaços irão atender mais de 70 mil pessoas.

Além das piscinas, todo o complexo esportivo passa por revitalização e com os parques fechados, em virtude das ações de prevenção a disseminação do novo coronavírus, as empresas diversificam os trabalhos. No Parque Jacques da Luz foram investidos cerca de 775.523,58 e no Parque Ayrton Senna, 899.947,02, ambos com recursos da Prefeitura de Campo Grande e Finisa 2.

Ao todo serão executados serviços de acessibilidade, recomposição de telhas e forro das salas, adequação de camarim para utilização de salas de oficinas, reparo dos banheiros, substituição de piso cerâmico, espelhos, reforma das portas de ferro, nova pintura, ampliação do bloco administrativo, melhorias nos palcos, e instalação de telas antipássaros.

Também seguem em obras mais cinco complexos esportivos, entre eles, o Parque Ecológico do Sóter, o Ginásio Guanandizão, a Praça das Moreninhas, Praça do Campo Belo e a Praça da Vila Nasser, todas previstas para entregar até dezembro de 2020. Na Praça da Moreninhas III, a Prefeitura investe 325.847,01 e o espaço que já tinha campo de futebol receberá cerca com alambrados, assentos e refletores de iluminação, além disso a pista de caminhada que segue em execução nesta semana, play-ground infantil, bebedouros e equipamentos de ginástica.

Já na Vila Nasser a equipe de obras finaliza a pista de caminhada e equipamentos de ginástica. Os serviços também já foram concluídos na Praça do Campo Belo, que com valor de 89.795,17, a Prefeitura construiu pista de caminhada, gramou o campo de futebol, vai instalar academia ao ar livre, além de bancos para a população.

Sóter e Guanandizão

No Parque Ecológico do Sóter, a revitalização inclui melhorias em toda estrutura e a passarela que já estava interditada há mais de 4 anos está pronta para utilização. As obras continuam nas quadras poliesportivas, instalações elétricas, banheiros com adaptação para acessibilidade, gradil metálico, manutenção dos postes em eucalipto, lixeiras, substituição dos brinquedos e guarita.

Receberão melhorias também a pista de skate, área de caminhada, campo de futebol, pista de ciclismo, salas de pilates e judô. O Parque foi inaugurado em 2004 e conta com área verde de 22 hectares e o primeiro parque da Capital liberado para a população caminhar com seus cães. Ao todo estão sendo investidos 600.682,13 mil reais nas melhorias do local.

Com 80% das obras concluídas, o Ginásio Guanandizão já está com a quadra interna finalizada. O espaço recebeu piso sintético, revitalização dos banheiros e vestiários, instalações de lâmpadas de LED, nova pintura nas cadeiras e arquibancadas, além de novo sistema elétrico e hidráulico. Todas as ações de melhorias também atendem o padrão internacional de eventos.

A capacidade vai ser de 7,8 mil pessoas. Com investimento de R$ 3.734 milhões, com recursos da Prefeitura e do Governo do Estado, o complexo agora ganha revitalização na parte externa, com alambrado nas quadras, calçada de passeio, iluminação, incluindo melhorias no campo de futebol e na quadra de areia.