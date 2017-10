Números demonstram a grandeza da Copa Assomasul na edição deste ano

As equipes que estão na disputa pelas duas vagas dessa fase, cuja etapa começa sábado (21) em Maracaju são: Bela Vista, Itaquiraí, Juti e Porto Murtinho e o time local. - Edson Ribeiro

Quantidade de equipes participantes – 50 no total -, de gols marcados, de árbitros federados envolvidos na competição e de muito trabalho da organização, a Copa Assomasul deste ano vai entrar para a sua quarta fase neste sábado (21), em Maracaju, mesma cidade da abertura do campeonato, com a missão de classificar os dois primeiros semifinalistas deste que é o maior torneio amador do centro-oeste brasileiro envolvendo funcionários públicos de prefeituras e das câmaras de vereadores.

Iniciada em Maracaju, no dia 28 de abril, oportunidade em que inaugurou a nova iluminação do “Estádio Loucão”, a décima quarta edição da competição passou por diversas etapas e fases, tendo como sedes cidades de todas as regiões do Estado que se prontificaram a realizar o evento.

Com 93 jogos e 347 gols assinalados até aqui, a competição teve uma média de 3,8 gols por jogo, o que demonstra a boa pontaria dos atacantes na hora da finalização das jogadas. Marco Antônio, de Campo Grande, com 18 gols marcados até aqui, é o principal artilheiro da competição, seguido por Leonel Tirapele, também de Campo Grande, com 7. Adriano Silva, de Ribas do Rio Pardo, com 6 gols, vem em 3º lugar.

Diante da grandiosidade do campeonato, 26 árbitros da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul se revezaram na condução dos jogos. Entre eles, nomes que apitam nas sérias ‘A’ e ‘B’ do Campeonato Brasileiro, mas que também apitaram a Copa do Brasil, cujo campeão foi o Cruzeiro.

Além de Sidrolândia, Itaquiraí e Dourados, que sediaram por duas vezes a competição até aqui, Porto Murtinho, Bandeirantes, Rochedo, Rio Verde de Mato Grosso, Nova Andradina, Taquarussu, Sete Quedas, Paranhos, Bataguassu, Bela Vista, Batayporã e Maracaju também foram sedes das

outras etapas da Copa Assomasul.

As equipes que estão na disputa pelas duas vagas dessa fase, cuja etapa começa sábado (21) em Maracaju são: Bela Vista, Itaquiraí, Juti e Porto Murtinho e o time local.

Chaveamento definido por sorteio

1º jogo – Juti x Porto Murtinho

2º jogo – Itaquiraí x Bela Vista

3º jogo – Maracaju x Perdedor do jogo 1

4º jogo – Vencedor do jogo 1 x Perdedor do jogo 2

5º jogo – Vencedor do jogo 2 x Maracaju

A outra etapa dessa fase acontece no sábado seguinte (28) em Ribas do Rio

Pardo. Lá, vão brigar pelas outras duas vagas os times de Campo Grande,

Antônio João, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti e a equipe local.

Chaveamento definido por sorteio

1º jogo – Antônio João x Campo Grande

2º jogo – Dois Irmãos do Buriti x Sidrolândia

3º jogo – Ribas do Rio Pardo x Perdedor do jogo 1

4º jogo – Vencedor do jogo 1 x Perdedor do jogo 2

5º jogo – Vencedor do jogo 2 x Ribas do Rio Pardo

A semifinal e final vão acontecer em apenas uma cidade – ainda não

definida – com jogos no sábado e no domingo. A data também não foi

fixada pela organização.