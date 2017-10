Número de feridos em queda de grade na França chega a 25; quatro estão internados

A queda de uma grade do estádio La Licorne, do Amiens, durante jogo do Campeonato Francês que estava sendo realizado neste sábado, deixou 25 torcedores do Lille feridos, segundo nova confirmação feita por autoridades francesas nesta noite. Deste 25, quatro estão em estado grave.

O problema aconteceu aos 16 minutos do primeiro tempo do confronto entre Amiens e Lille e ocorreu pouco depois de Fodé Ballo-Touré abrir o placar para o time visitante. O jogador se dirigiu à torcida do Lille que estava atrás de um dos gols e os seguidores da equipe avançaram em direção à grade com uma espécie de "avalanche" para festejar o gol, mas a grade que separava as arquibancadas do gramado não aguentou o peso exercido pela torcida e cedeu.

O defensor Fodé Ballo-Touré marcou o seu gol aos 15 minutos da etapa inicial do duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Francês, sendo que o incidente ocorrido logo em seguida provocou a suspensão da partida.

Por meio de sua página no Twitter, o Lille informou inicialmente que três torcedores que se feriram de forma grave foram encaminhados a um hospital em Amiens. Estes torcedores acabaram levando a pior depois que dezenas de seguidores do time visitante foram esmagados por outros após a queda da grade que não suportou o peso que foi exercido sobre o equipamento de proteção.

Horas mais tarde, o prefeito da região de Somme (que pertence a Amiens), Philippe De Mester, confirmou que quatro torcedores foram hospitalizados com ferimentos graves, assim como confirmou que o número total de feridos subiu para 25. Pouco depois do incidente, as primeiras informações eram de que haviam 20 feridos e três deles estavam internados em estado grave. Mester, porém, assegurou que nenhum dos quatro seguidores do Lille internados correm risco de morte. "Suas vidas não estão em perigo", assegurou.

O árbitro Thomas Leonard, que conduzia a partida, ordenou que os dois times fossem para o vestiário pouco após o incidente. Em seguida, membros da Cruz Vermelha e dos bombeiros auxiliaram nos primeiros atendimentos aos feridos. Já os outros torcedores presentes acabaram sendo evacuados do estádio após a decisão que determinou que o confronto fosse definitivamente suspenso.

Local da partida deste sábado, o estádio do Amiens está sendo reformado neste momento, sendo que a tribunal lateral do local, que fica próxima ao local do incidente, está fechada para obras atualmente.

O Lille hoje ocupa a 18ª posição do Campeonato Francês, encabeçando a zona de rebaixamento, com cinco pontos, enquanto o Amiens vem pouco acima, em 16º, com seis.

