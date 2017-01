Número 1 do tênis, Kerber é superada por russa de 19 anos na estreia em Sydney

Atual líder do ranking feminino do tênis, Angelique Kerber foi surpreendida já em sua estreia no Torneio de Sydney, nesta terça-feira. A alemã caiu diante da jovem russa Darya Kasatkina, de apenas 19 anos, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2.

Eliminada nas quartas de final em Brisbane, na semana passada, Kerber assim chegará para a disputa do Aberto da Austrália, Grand Slam que começa na próxima segunda, em Melbourne, sob desconfiança. Desta vez, ela caiu diante de uma adversária que ocupa a 26ª posição do ranking da WTA e deu uma grande prova de que é uma promessa do circuito profissional.

Com o surpreendente triunfo, em duelo já válido pela segunda rodada, Kasatkina avançou às quartas de final e se credenciou para enfrentar a britânica Johanna Konta, sexta cabeça de chave, que em outro duelo desta terça eliminou a australiana Daria Gavrilova com parciais de 6/1 e 6/3.

No jogo diante da jovem russa, Kerber chegou a quebrar o saque da adversária por duas vezes no primeiro set, mas também foi superada com o serviço na mão em outras duas oportunidades, fato que forçou a disputa do tie-break, no qual a russa foi um pouco melhor e fechou em 7/5.

E a derrota inesperada parece ter abalado a número 1 do mundo, que viu Kasatkina converter mais três break points no segundo set e ainda poder se dar ao luxo de perder um game com o serviço na mão para liquidar a partida com um 6/2.

Na semana passada, Kerber caiu diante da ucraniana Elina Svitolina, que saltou da 14ª para a 13ª posição do ranking da ATP após avançar às semifinais do Torneio de Brisbane, também em solo australiano.

OUTROS JOGOS - Se Kerber voltou a decepcionar, a polonesa Agnieszka Radwanska confirmou com relativa tranquilidade a sua condição de segunda cabeça de chave em sua estreia em Sydney. Ela assegurou classificação às quartas de final ao derrotar a norte-americana Christina McHale por 7/6 (7/1) e 6/1.

E a próxima adversária de Radwanska na Austrália será a chinesa Duan Yingying, que em outro duelo do dia eliminou a norte-americana CoCo Vandeweghe com parciais de 6/3 e 6/2.

Kerber, entretanto, ficou longe de ter sido a única favorita a cair de forma precoce em Sydney. Uma delas foi a eslovaca Dominika Cibulkova, terceira pré-classificada, que foi derrotada pela canadense Eugenie Bouchard por 6/4 e 6/3.

Bouchard, por sua vez, terá pela frente nas quartas de final a russa Anastasia Pavlyuchenkova, que foi outra surpresa do dia ao eliminar a sua compatriota Svetlana Kuznetsova, quinta cabeça de chave, batida com parciais de 7/5 e 6/3.

A outra favorita a cair nesta terça em Sydney foi a italiana Roberta Vinci, nona pré-classicada, superada pela checa Barbora Strycova por 6/2 e 6/3. Assim, Strycova se credenciou para encarar nas quartas de final a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-líder do ranking mundial e décima cabeça de chave, que avançou ao passar pela casaque Yulia Putintseva com parciais de 6/0 e 7/5.

HOBART

Quatro jogos também foram disputados nesta terça-feira pela chave de simples do Torneio de Hobart, outra competição australiana que serve de preparação para o primeiro Grand Slam do ano. Em uma delas, a romena Monica Niculescu confirmou com tranquilidade a condição de terceira cabeça de chave ao arrasar a belga Kirsten Flipkens por 6/3 e 6/2.

Assim, ela avançou às quartas de final e terá como próxima rival a vencedora da partida entre a japonesa Risa Ozaki e a checa Lucie Safarova.

A croata Jana Fett, a belga Elise Mertens e a paraguaia Veronica Cepede Royg também avançaram às quartas de final com vitórias obtidas nos outros jogos do dia em Hobart.

