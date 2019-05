Numero 1 do mundo, Osaka avança às quartas em Madri; Halep aplica 'bicicleta'

A rodada de quarta-feira no Torneio de Madri, disputado em quadras de saibro na Espanha, reservou aos fãs do tênis a presença das duas melhores jogadoras da atualidade em quadra. Em mais uma disputa pela liderança do ranking da WTA, a japonesa Naomi Osaka, atual número 1, e a romena Simona Halep, a única que tem chances nesta semana de assumir o posto, venceram com facilidade e avançaram às quartas de final.

Um dia depois de sofrer para derrotar a espanhola Sara Sorribes por 2 sets a 1, Osaka teve mais tranquilidade para ganhar da bielo-russa Aliaksandra Sasnovich por 2 a 0 - com parciais de 6/2 e 6/3, em 1 hora e 25 minutos. A japonesa espera agora quem passar da partida entre a suíça Belinda Bencic e a ucraniana Kateryna Kozlova.

Para se manter nesta semana como líder do ranking, Osaka só precisa de mais uma vitória em Madri. Caso seja derrotada nas quartas de final, abrirá caminho para Halep. A romena, que tem de ser campeã para tirar a japonesa do posto de número 1, passeou em quadra nesta quarta-feira. Em apenas 45 minutos, a terceira da lista mundial bateu a eslovaca Viktoria Kuzmova com direito a uma "bicicleta", aplicando um duplo 6/0 na atual 46.ª colocada.

Nas quartas de final, Halep terá um duro desafio pela frente. Ela medirá forças contra a australiana Ashleigh Barty, número 9 do mundo, que ganhou de virada da casaque Yulia Putintseva por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/1 e 6/2.

"(O piso) Estava bom para mim porque o jogo foi rápido e pude jogar o meu melhor. Penso que tudo foi bem para mim hoje (quarta-feira). Senti a bola, cada golpe que dei", disse Halep logo após a partida.

Ainda nesta quarta-feira, a holandesa Kiki Bertens derrotou a letã Anastasija Sevastova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Sua próxima rival será a vencedora do duelo entre a checa Petra Kvitova, número 2 do mundo, contra a francesa Caroline Garcia.