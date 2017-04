Número 1 do mundo, Angelique Kerber se classifica às semifinais em Monterrey

O título do Torneio de Monterrey, no México, disputado em quadras duras, ficará com uma das quatro maiores favoritas. Nesta sexta-feira, as quatro primeiras cabeças de chave venceram seus jogos pelas quartas de final e lutarão por vaga na decisão neste sábado. O grande destaque ficou para a alemã Angelique Kerber, atual número 1 do mundo, que não teve trabalho para derrotar a britânica Heather Watson por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4.

A adversária de Angelique Kerber na semifinal será a espanhola Carla Suárez Navarro, cabeça 4 e 25.ª colocada do ranking da WTA, que passou com facilidade pela francesa Alize Cornet, sétima pré-classificada e número 44 do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/1.

Quem teve mais dificuldades em quadra nesta sexta-feira foi a russa Anastasia Pavlyuchenkova, cabeça de chave número 2 e 16.ª colocada do mundo, que derrotou a húngara Timea Babos, quinta pré-classificada, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 3/6 e 7/5. Sua rival neste sábado será a francesa Caroline Garcia, cabeça 3, que ganhou a norte-americana Julia Boserup por 6/3 e 6/2.

NOS ESTADOS UNIDOS - As quartas de final do Torneio de Charleston, disputado no saibro verde, nos Estados Unidos, teve uma surpresa nesta sexta-feira. Um dia depois de ter de fazer rodada dupla, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo e atual 12.ª colocada do ranking da WTA, foi derrotada com facilidade pela letã Jelena Ostapenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Na luta por uma vaga na decisão, a 66.ª do mundo terá pela frente a croata Mirjana Lucic-Baroni, cabeça de chave número 11 em Charleston, que derrotou de virada a norte-americana Shelby Rogers por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (7/9), 6/1 e 6/1.

No outro lado da chave, as duas pré-classificadas foram eliminadas. A letã Anastasija Sevastova, cabeça de chave número 8, perdeu para a alemã Laura Siegemund, que ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Sua rival na semifinal será a russa Daria Kasatkina, que fez 6/4 e 6/1 na romena Irina-Camelia Begu, cabeça 10 em Charleston.

Veja Também

Comentários