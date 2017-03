Nowitzki alcança os 30 mil pontos na NBA na vitória do Mavericks sobre o Lakers

A noite de terça-feira foi histórica para Dirk Nowitzki. O astro alemão entrou para o seletíssimo grupo dos jogadores com mais de 30 mil pontos anotados na NBA ao fazer 25 na vitória do Dallas Mavericks por 122 a 111, em casa, sobre o Los Angeles Lakers.

Em pouco mais de um período, Nowitzki conseguiu os 20 pontos que precisava para chegar aos emblemáticos 30 mil pontos na sua 19ª temporada na NBA. E durante toda a campanha atual, o alemão só havia chegado aos 20 pontos em cinco partidas.

"Acertei o primeiro arremesso, logo o segundo e o terceiro e pensei: 'por que não'?", relatou Nowitzki, que converteu os seis primeiros disparos e capturou 11 rebotes em 24 minutos. "Lancei outro e entrou. Os três seguintes chegaram de imediato, e só tratei de aproveitar essa sequência".

O alemão, de 2,13 metros, se tornou o sexto jogador a atingir a cifra de 30 mil pontos, sendo o primeiro estrangeiro. Além dele, o grupo conta com Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Michael Jordan, Wilt Chamberlain e Kobe Bryant.

Aos 38 anos, Nowitzki igualou a melhor atuação que teve durante um primeiro quarto em suas 19 temporadas ao marcar 18 pontos nesse período. Depois, quando faltavam 10min58 para a conclusão do segundo quarto, atingiu a marca histórica ao fazer mais uma cesta.

O astro do Mavericks ainda teve tempo para acertar um arremesso de três, chegando aos 23 pontos anotados nos primeiros 14 minutos. Logo depois, o jogo foi interrompido, com os companheiros de Nowitzki o rodeando para felicitá-lo pelo feito histórico.

Nowitzki fechou o encontro com 25 pontos, um a menos do que sua melhor marca na temporada, sendo que todos foram marcados no primeiro tempo. E em noite de festa, o Mavericks não teve problemas para bater o Lakers, que viu D'Angelo Russell e Jordan Clarkson anotarem 22 pontos cada no duelo entre duas equipes que estão fora da zona de classificação aos playoffs da NBA.

OUTROS JOGOS - Também na noite de terça-feira, nem os 58 pontos de Russell Westbrook foram suficientes para evitar a derrota do Oklahoma City Thunder por 126 a 121 para o Portland Trail Blazers, em casa. Westbrook acertou 21 de 39 disparos para alcançar um recorde pessoal de pontos, mas converteu apenas 6 de 15 tentativas no último quarto. Ele também acertou 13 de 16 tiros livres e terminou o duelo com nove assistências.

Allen Crabbe anotou 23 pontos, Damian Lillard marcou 22 e C.J. McCollum registrou 21 pelo Blazers, que conquistou a terceira vitória consecutiva e ocupa o nono lugar na Conferência Oeste, uma posição à frente do Mavericks. Victor Oladipo fez 16 pontos e Enes Kanter agregou 11 pelo Thunder, que perdeu o quatro jogo seguido e está na sétima posição no Oeste.

No outro duelo da rodada de terça-feira, o Washington Wizards iniciou o seu giro de cinco partidas pelo Oeste com vitória sobre o Phoenix Suns por 131 a 127. Bojan Bogdanovic anotou 29 pontos pelo terceiro melhor time da Conferência Leste.

