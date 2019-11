Novo presidente da Ponte revela 'bicho' para clássico e garante Kleina para 2020

Dois dias depois de ser confirmado como novo presidente da Ponte Preta, após renúncia de José Armando Abdalla Júnior, Sebastião Arcanjo encarou a imprensa pela primeira vez e fez um balanço de inúmeros assuntos pertinentes aos bastidores clube.

Em longo pronunciamento, Tiãozinho, como é conhecido o mandatário, garantiu premiação extra ao elenco em caso de vitória no dérbi 195, assegurou a continuidade de Gilson Kleina para 2020 - inclusive, em caso de derrota no clássico -, defendeu a construção da Arena, explicou a extinção do sub-23 e ainda revelou a influência de Sérgio Carnielli nas finanças do clube.

Influente no cenário político campineiro desde a década de 90, Sérgio Carnielli, então desafeto do antigo do grupo político, está de volta, pelo menos indiretamente ao poder. Isso porque Tiãozinho ostenta estreita relação com o presidente de honra, responsável por fazer aporte superior a R$ 100 milhões nos últimos anos.

"Todos sabem da minha relação de confiança e solidariedade com o Sérgio Carnielli. Tenho orgulho disso. É uma pessoa que temos de valorizar e nos orgulhar. O Sérgio está ajudando. Esse esforço, sob ponto de vista financeiro, ainda tem contribuição e participação dele. Está junto e misturado com a rapaziada", disse.

DÉRBI - Outro assunto abordado foi o clássico de número 195 contra a Ponte Preta, agendado para sábado, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, também foi tema da coletiva. Se o acesso já é página virada, o objetivo é fazer a trinca em cima do Guarani em 2019 e terminar a Série B de forma honrosa.

"O dérbi é muita entrega dentro de campo e temos de cobrar. Vence quem corre mais e quem se entrega mais. Vamos fazer conta aqui, mas até amanhã vou conseguir dar um estímulo adicional ao time", citou.