Novo Futebol Clube será time pioneiro na gestão do futebol de base nos próximos anos em Mato Grosso do Sul

O Novo Futebol Clube será time pioneiro na excelência na gestão do futebol de base nos próximos anos em Mato Grosso do Sul. No final de novembro o Ministério dos Esportes aprovou o projeto e autorizou a captação de R$ 1,5 milhão para as categorias de base por meio da Lei de Incentivo Federal (LIE).

Com isso, pessoas físicas que declaram Imposto de Renda (IR) na opção completa podem ajudar ao projeto e doar até 6% do valor devido no IR. Empresas tributadas em lucro real também podem doar até 1% do valor devido no IR. Um projeto semelhante já foi apresentado por grandes clubes como Flamengo, São Paulo FC, que construiu o centro de treinamento de Cotia (SP) com doações deduzidas no imposto de renda.

No total, 30 atletas serão beneficiados e contarão com ajuda financeira de R$ 2.400,00 mensais para manutenção de plano de saúde, alojamento, alimentação entre outras necessidades. De acordo com o presidente do Novo, Américo Ferreira é uma das alternativas para que o clube seja um dos destaques na formação de atletas e alto rendimento nos próximos anos na Região Centro Oeste.

“Estamos levando nosso projeto e apresentando as grandes empresas de Mato Grosso do Sul, na expectativa que elas ajudem a realizar esse sonho, que é oportunizar aos jovens atletas um treinamento realmente de alto nível. Entendemos que para o futebol do Estado evoluir é necessário trabalho de base continuado. Queremos ser o primeiro clube do Mato Grosso do Sul a ter a licença de clube formador”, explica o presidente.

Conforme o presidente do Novo, outras categorias também poderão ser beneficiadas futuramente. " Estamos lutando para conseguir captar as doações para o projeto sub19, mas estamos estudando outras fontes de financiamento para as demais categorias. Este ano o Novo FC manteve as categorias sub-17, sub-15 e sub 13 e as categorias femininas, que atendem no bairro Aero Rancho, cerca de 300 crianças e o projeto recém criado no município de Figueirão (MS) com apoio da prefeitura local.

Mais informações sobre como doar para o projeto e deduzir esses recursos no Imposto de Renda podem ser obtidas pelo email novofutebolclube2019@gmail.com, ou pelos telefones 67-981277161 - Ítalo Milhomem ou 67 99192-6013 - Américo.