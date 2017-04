As diretorias dos dois clubes estudam a possibilidade de o time de Campo Grande mandar o jogo de ida da decisão em Corumbá, no dia 30 de abril / Divulgação

Se depender da vontade do Novo, as duas partidas da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense serão disputadas no estádio Arthur Marinho, casa do Corumbaense - adversário pelo título estadual. As diretorias dos dois clubes estudam a possibilidade de o time de Campo Grande mandar o jogo de ida da decisão em Corumbá, no dia 30 de abril. Pela tabela, o compromisso está marcado para o estádio Morenão, em Campo Grande.

O principal objetivo dessa mudança para o Novo seria obter mais dinheiro em caixa. O Carijó conta com a melhor média de público e renda no Estadual nesta temporada, com média de 2,7 mil pagantes e R$ 19 mil por partida. O Novo é apenas o oitavo no ranking, com 284 pagantes e R$ 4,3 mil por jogo.

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) diz que está analisando o pedido e que a opção dos clubes é viável, mas ressalta que a diretoria do Novo deve planejar alternativas para não prejudicar o torcedor de marcar presença no Arthur Marinho. Uma saída seria bancar ônibus para o transporte de torcedores. Uma reunião na próxima terça-feira entre os dirigentes finalistas deve definir detalhes das finais, como valores de ingresso, postos de venda e estrutura dos estádios.

Caso semelhante ocorreu nas quartas de final do Paulistão. O Linense "vendeu" o mando de campo para o São Paulo e enfrentou o rival duas vezes no Morumbi. O clube interiorano foi alvo de crítica de outros clubes, mas o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, disse que apoiava a decisão dos clubes. A renda das duas partidas foi dividida ao meio por São Paulo e Linense. No entanto, o clube de Lins recebeu pouco mais de R$ 60 mil líquidos pela bilheteria no jogo de ida.

Corumbaense e Novo decidem o título sul-mato-grossense nos dias 30 de abril e 7 de maio. Ambos já estão garantidos na Série D do Brasileirão e na Copa do Brasil 2018. O Carijó joga por dois empates para sair da fila depois de 33 anos.

