Novato, francês Quartararo surpreende e fatura pole da MotoGP em Jerez

Um novato surpreendeu a todos no treino de classificação da etapa espanhola da MotoGP, a quarta das 19 previstas para esta temporada. Neste sábado, no circuito de Jerez de la Frontera, o francês Fabio Quartararo, que disputa o seu campeonato de estreia na elite da motovelocidade, faturou a pole position, a primeira da sua carreira.

Quartararo, de 20 anos, vem fazendo uma temporada discreta pela Yamaha SRT, sendo o décimo colocado na classificação do campeonato e tendo a sétima posição na etapa das Américas como o seu melhor desempenho. Neste sábado, porém, cravou o tempo de 1min36s880 para garantir a pole position da etapa espanhola.

E a festa foi completa na Yamaha SRT, equipe que faz sua temporada de estreia na MotoGP. Afinal, conseguiU uma improvável dobradinha no grid de largada em Jerez, pois o italiano Franco Morbidelli garantiu o segundo lugar na sessão de classificação, sendo apenas 0s082 mais lento do que o seu companheiro de time, com 1min36s962.

A primeira fila vai ser completada pelo espanhol Marc Márquez, da Honda, que venceu a prova em Jerez, no ano passado, e tentará se recuperar do seu abandono na corrida anterior, a etapa das Américas, algo que lhe custou a perda da liderança do campeonato. Com um tempo muito próximo ao dos dois primeiros colocados, ele cravou 1min36s970, sendo o terceiro e último piloto a completar uma volta em menos de 1min37 na fase decisiva do treino de classificação.

Novo líder do campeonato, o italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, vai abrir a segunda fila do grid em Jerez após cravar 1min37s018, garantindo a quarta posição. O espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, vem logo atrás, em quinto, seguido pelo britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda.

Mais rápido nos treinos livres de sexta-feira, o italiano Danilo Petrucci, da Ducati, foi o sétimo colocado na classificação para a etapa espanhola. E a relação dos dez primeiros do grid é completada, em ordem, pelo japonês Takaaki Nakagami, da LCR Honda, pelo espanhol Álex Rins, da Suzuki, e pelo italiano Francesco Bagnaia, da Pramac Ducati.

O espanhol Jorge Lorenzo, da Honda, sofreu uma queda e será o 11º colocado do grid. E o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, decepcionou no treino e terá de começar a prova em Jerez do 13º lugar.

A etapa espanhola da MotoGP vai ser disputada neste domingo, com largada prevista para as 9 horas (de Brasília).