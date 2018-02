Nova líder do ranking, Wozniacki perde de russa e dá adeus em São Petersburgo

Kasatkina também já havia dado algum trabalho para Wozniacki no único confronto anterior entre as duas no circuito da WTA, disputado no ano passado, quando a tenista da Dinamarca derrotou a russa com parciais de 6/2 e 7/5 no Torneio de Dubai - Foto: World T

Campeã do Aberto da Austrália no final de semana passado e mais nova líder do ranking mundial, Caroline Wozniacki não conseguiu justificar o seu favoritismo nesta sexta-feira em confronto válido pelas quartas de final do Torneio de São Petersburgo, na Rússia. A tenista dinamarquesa foi eliminada pela russa Daria Kasatkina ao ser derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3.

Com apenas 20 anos de idade e ocupando hoje a 23ª posição do ranking mundial, Kasatkina assim assegurou classificação às semifinais da competição realizada em quadras duras. A sua próxima adversária será a francesa Kristina Mladenovic, quarta cabeça de chave, que em outro duelo desta sexta superou a checa Katerina Siniakova com parciais de 6/4 e 6/3.

Oitava pré-classificada do evento russo, Kasatkina surpreendeu Wozniacki ao aproveitar quatro de seis chances de quebrar o saque da dinamarquesa, que converteu três de quatro break points, mas viu a sua situação começar a se complicar ao cair no tie-break do primeiro set.

Essa não foi a primeira vez que Kasatkina derrotou uma líder do ranking mundial. No ano passado, ela superou a alemã Angelique Kerber no Torneio de Sydney quando a adversária ocupava a primeira posição do ranking da WTA.

E Kasatkina também já havia dado algum trabalho para Wozniacki no único confronto anterior entre as duas no circuito da WTA, disputado no ano passado, quando a tenista da Dinamarca derrotou a russa com parciais de 6/2 e 7/5 no Torneio de Dubai.

Se Wozniacki desta vez decepcionou, a letã Jelena Ostapenko, segunda cabeça de chave, foi ainda pior ao ser arrasada pela checa Petra Kvitova por 6/0 e 6/2. Com o triunfo, Kvitova avançou para encarar em uma das semifinais deste sábado a alemã Julia Görges, que confirmou com tranquilidade a sua condição de quinta pré-classificada ao bater a russa Elena Rybakina por duplo 6/3.