Nova Andradina é sede de curso de Lazer e Recreação

Nova Andradina (MS) – Cursistas de sete municípios do Estado estiveram em Nova Andradina para a capacitação em Lazer e Recreação, promovida pela Unidade Pedagógica e de Formação da Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte). A abertura aconteceu nessa sexta-feira (7.4), no auditório da Prefeitura Municipal, com a palestra “Os desafios do lazer no Mato Grosso do Sul”.

O chefe da Unidade de Esporte de Participação e Lazer (Uepla) da Fundesporte e minsitrante, professor Rodrigo Barbosa de Miranda abordou as dificuldades e a necessidade de se realizar eventos de recreação e lazer; recreação no espaço escolar; busca de parcerias; e o trabalho feito pela Uepla.

A iniciativa de levar a capacitação para Nova Andradina foi da Fundação Nova-Andradinense de Esporte e Lazer (Funael). “Nós trouxemos o curso pensando nos profissionais de Educação Física. Precisamos de lazer e eventos de recreação?. Aqui no município pensamos no esporte e queremos investir mais. Vamos fazer muito mais parcerias com a Fundesporte. Essa é só a primeira”, disse o professor Joari Martins da Funael.

A secretária-adjunta de Educação do município ressaltou a importância do esporte na formação das crianças. “É um privilégio receber essa capacitação. É fundamental poder contribuir com conhecimento para modificar e melhorar a prática pedagógica na sala de aula. O aluno precisa mais do que caderno, precisa de interação”, disse.

O professor Rodrigo completou. “Sem Educação Física não há educação. É muito bom poder contribuir e tentar passar um pouco do trabalho, trocar experiências e contribuir com o trabalho de outros profissionais da Educação Física”, falou.

O curso continua no fim de semana, com aulas teóricas e práticas. Participaram do evento profissionais e acadêmicos dos municípios de: Deodápolis, Campo Grande, Angélica, Vicentina, Novo Horizonte do Sul, Ivinhema e Batayporã.

Texto e foto: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte)

