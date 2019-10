Nona edição da “Corrida Saúde Cassems” leva quase 3 mil pessoas à rua na noite do último sábado

Aproximadamente 3 mil atletas, profissionais e amadores, tomaram as ruas do Parque dos Poderes - Foto: Divulgação/Assessoria

Aproximadamente 3 mil atletas, profissionais e amadores, tomaram as ruas do Parque dos Poderes, na noite do último sábado (19), na “9ª Corrida Saúde Cassems-Noturna”. Com duas categorias, caminhada de 3km e corrida de 5km e 10km, a prova tem o propósito de promover um estilo de vida mais saudável por meio da prática de esportes. Realizada pela terceira vez no período noturno, a corrida possibilita o bem-estar e alegria, além de promover a solidariedade, ao arrecadar alimentos na inscrição e entregar a entidades filantrópicas. Neste ano, foram beneficiadas as seguintes instituições: Doando com Amor, Cruz Vermelha, Associação Campo-grandense da Pessoa com Deficiência (ACPD) e Asilo São João-Bosco.

Toda edição, um atleta brasileiro de renome internacional participa da Corrida Cassems e, neste ano, a ex-jogadora de voleibol, Virna Dias, foi a convidada especial. Virna foi atacante da seleção brasileira de voleibol feminino e esteve presente nas principais conquistas do voleibol brasileiro, tais como a medalha de ouro no Grand Prix de 1994 e os vice-campeonatos do Campeonato Mundial do mesmo ano. Além da prova, o evento também ofereceu entretenimento com a Dj Tamys e com a banda Haiwanna.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, destaca que a “Corrida Cassems” é “uma grande alegria porque é um evento enorme, desse porte, que alia saúde e atividade física. Para a Cassems, é uma honra reunir coisas tão importantes”.

A ex-jogadora de voleibol, Virna Dias, foi a convidada desta edição da Corrida Cassems. A ex-atleta se surpreendeu com a diversidade das idades dos participantes da prova.

“Estou muito agradecida pelo convite da Cassems. Acho incrível conseguirem reunir diversas faixas etárias, de crianças a vovós. Eu venho com alguma frequência em Campo Grande, gosto bastante, as pessoas são muito calorosas. É muito bacana isso, parabenizo a Cassems por estar presente cada vez mais em eventos ligado à saúde”.

Nesta edição, o projeto “Pernas Solidárias” é parceiro da Corrida Cassems. Para a representante do projeto, Mireia de Lima Barbosa, o objetivo de participar de eventos como a corrida é despertar a diversidade.

“O ‘Pernas Solidárias’ veio de Santo André para incluir cadeirantes em corridas de rua. Nosso objetivo não é competir, mas promover a diversidade. Os condutores se voluntariam para acompanhar pessoas com deficiência no triciclo”.

Para o vice-presidente da Cassems, Ademir Cerri, “a ‘Corrida Cassems’ significa a coroação de um plano de saúde que se preocupa com o bem-estar dos beneficiários como um todo”.

O diretor de Unidades Hospitalares da Cassems, Flávio Stival, destaca que “a ‘Corrida Cassems’ representa o sucesso do plano em sempre pensar na prevenção, para uma vida mais saudável e com qualidade”.

De acordo com o presidente do Conselho Fiscal da Cassems, Lucilio Nobre, “a ‘Corrida Cassems‘ é uma explosão de emoção e alegria. Participo todo ano e gosto muito”.

A corredora Juliene Coutinho destaca que “a Corrida Cassems traz para os atletas, saúde, força de vontade e é tudo de bom. São pessoas que se reúnem para melhorar o bem-estar”.

Já Helena Aparecida acredita que “a Cassems já tem esse objetivo com os servidores de Mato Grosso do Sul e a corrida traz isso de um jeito divertido”.

Para a participante Ilma Alves Santos, a corrida em um sabor especial. “Para mim, a ‘Corrida Cassems’ é renascer. Parece que estamos parados e, de repente, saímos e renascemos para a vida”.

Outubro Rosa e Novembro Azul

Mais uma vez, a “Corrida Saúde Cassems” abraça as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, ao erguer as bandeiras de luta contra o câncer de mama, o câncer de próstata e contra todos os tipos de câncer que acometem homens e mulheres em todo o mundo.

Outubro Rosa é um movimento internacional que acontece todos os anos e tem como objetivo principal combater o câncer de mama e outros tipos de câncer que atingem as mulheres. A campanha Outubro Rosa faz um alerta à sociedade feminina para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer. O laço rosa é o símbolo do movimento e foi lançado pela primeira vez na década de 20, quando a fundação Susan G. Komen for the Cure distribuiu vários laços cor-de-rosa aos participantes da primeira Corrida pela Cura, que aconteceu na cidade de Nova York. Desde então, o laço rosa simboliza a luta contra o câncer de mama, e o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama é celebrado em 19 de outubro.

Já o Novembro Azul é uma campanha de conscientização direcionada aos homens a respeito de doenças masculinas, com destaque para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Vale lembrar que o câncer de próstata é mais incidente do que o câncer de mama, porque a maioria dos homens ainda se mostra bastante resistente quando o assunto é cuidar da saúde. A campanha Novembro Azul busca promover uma mudança de comportamento em relação à ida do homem ao urologista e à realização do exame de toque. O dia 17 de novembro foi instituído como o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata.