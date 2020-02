Noite de homenagens a Kobe Bryant e sua filha Gianni no All-Star Game

O United Center, em Chicago, recebe neste domingo, às 22h, aquele que promete ser um All-Star Game carregado de emoção. A partida que reúne os melhores jogadores da NBA terá diversas homenagens a Kobe Bryant, que morreu no dia 26 de janeiro, em um acidente de helicóptero, aos 41 anos, ao lado da filha Gianni, de 13 anos, e outras sete pessoas.

As homenagens começam pelos uniformes das equipes. Todos os atletas vão utilizar um distintivo com nove estrelas, referência ao número de vítimas da tragédia ocorrida na cidade de Calabasas, na Califórnia.

Além disso, o time liderado por Giannis Antetokounmpo, atual MVP (jogador mais valioso) da NBA, vai atuar com a camisa 24, uma referência ao número que Kobe utilizou em dez das 20 temporadas em que defendeu o Los Angeles Lakers. A equipe de LeBron James, atual astro da franquia californiana, vai entrar em quadra com o 2 no uniforme, o mesmo que Gianni jogava na Mamba Academy. A maioria dos atletas vai prestar homenagens nos tênis.

"Ele era meu ídolo na infância. Não apenas meu ídolo, provavelmente o ídolo de toda uma geração. Ele foi o Michael Jordan da nossa geração", afirmou Antetokounmpo, de 25 anos, sobre Kobe. "Ele é um daqueles caras que retribuiu tanto ao basquete e aos jogadores. Existem muitos jogadores que não fazem isso. Há uma citação que diz: o talento não vale nada se você não estiver disposto a compartilhá-lo. E ele foi um desses caras que compartilhou seu talento conosco e fará falta."

Amigo de Kobe, LeBron não quis falar muito sobre o assunto antes do All-Star Game. "Sabemos que ele está nos vigiando. Temos uma responsabilidade enorme. Eu realmente não quero falar muito sobre isso. É um assunto muito sensível, mas ele está conosco todos os dias."

Assim como ocorre desde 2018, o All-Star Game não tem mais o confronto entre Conferência Leste e Oeste. Os dois jogadores mais votados são considerados os capitães e escolhem suas equipes em uma espécie de draft.

Em outra homenagem a Kobe, o formato da partida será diferente. Os times vão se enfrentar nos três primeiros quartos, todos começando com o placar zerado e duração de 12 minutos. No início do quarto período, o relógio será desativado e uma pontuação final será definida com base no acumulado do jogo e mais 24 pontos, outra referência ao astro.

Desta forma, as equipes vão jogar o último quarto sem tempo e o primeiro que alcançar o objetivo vai ser o vencedor. Por exemplo, se o somatório dos três primeiros períodos for 100 a 95, a pontuação final prevista será de 124 pontos. A equipe com 100 pontos precisaria marcar 24 pontos antes de o time com 95 pontos marcar 29.