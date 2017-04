No sufoco, Corumbaense vence União ABC e se classifica para a semifinal

O Corumbaense eliminou o União ABC por 2 a 1 na noite deste sábado, no estádio Arthur Marinho, e está na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O Carijó jogava com a vantagem do empate para avançar, mas tomou um susto aos 30 da segunda etapa, quando os visitantes abriram o placar com Everton. Um minuto depois, Kareca deixou tudo igual para os donos da casa. E nos acréscimos, Sandrinho tratou de tranquilizar a torcida anotando o gol da vitória alvinegra.

A partida atraiu público de 2.624 pagantes para renda de R$ 25.320,00. Com a vitória, o Corumbaense pega na semifinal o Operário, que goleou o Urso. O time de Campo Grande tem a vantagem de jogar por dois empates e decide a vaga à final em casa. As semifinais serão disputadas nos próximos dois finais de semana.



Veja Também

Comentários