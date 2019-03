No primeiro teste de Tardelli, André marca 7 e Grêmio faz 11 a 0 em jogo-treino

O Grêmio realizou nesta sexta-feira seu último jogo-treino antes da estreia na Libertadores. A equipe tricolor encarou o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul e não tiveram qualquer dificuldade para atropelar por 11 a 0, com sete gols de André, no primeiro teste de Diego Tardelli pelo clube.

Principal contratação gremista para a temporada, Tardelli vinha apenas treinando desde que foi anunciado. Há um longo período sem atuar, desde o fim de seu contrato com o Shandong Luneng, em novembro do ano passado, o atacante ainda luta para recuperar a melhor forma e atuou nos minutos finais da atividade desta sexta.

O jogo-treino também serviu para Renato Gaúcho trabalhar a equipe para a estreia na Libertadores. Sem jogo marcado para o fim de semana, Grêmio fará sua primeira partida na competição continental diante do Rosario Central na próxima quarta-feira, na Argentina.

Michel, que torceu o tornozelo no treino de quinta e é dúvida para a estreia, ficou de fora da atividade e foi substituído por Rômulo. A escalação desta sexta teve: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Rômulo, Maicon, Marinho, Luan e Everton; Felipe Vizeu. Justamente o substituto de Michel, Vizeu e Luan marcaram os gols da primeira etapa.

Para o segundo tempo, Renato levou a campo: Júlio César; Matheus Henrique, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira e Juninho Capixaba; Thaciano, Jean Pyerre, Pepê, Thonny Anderson e Montoya; André. Tardelli ainda entrou no fim. O Grêmio arrancou com sete gols de André e outro de Paulo Miranda, selando o placar.