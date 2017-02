ABERTO DA AUSTRÁLIA | Segunda, 27 de Fevereiro de 2017 - 13:03 No primeiro jogo após título na Austrália, Federer passeia na estreia em Dubai Top 10 do mundo, suíço inicia caminho rumo ao oitavo título nos Emirados Árabes com vitória sobre o francês Benoit Paire (39º), por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Líder do ranking, Murray cai nas duplas