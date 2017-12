No Palmeiras, Lucas Lima rebate provocação de santista: 'Meu coração é verde'

O atleta, por sua vez, não deixou a provocação sem resposta ao rebater na mesma rede social com a frase: "Tô nem aí, meu coração é verde" - Foto: Esporte UOL

Depois de deixar o Santos de forma conturbada na reta final da temporada passada e ser confirmado posteriormente como novo reforço do Palmeiras, Lucas Lima segue tendo de conviver com provocações ou ofensas de torcedores do time da Vila Belmiro. Na noite da última segunda-feira, por sua vez, o meio-campista rebateu um fã da equipe alvinegra por meio das redes sociais, nas quais aproveitou para garantir que agora se tornou um apaixonado pelas cores do seu novo clube.

Um torcedor do Santos publicou um vídeo veiculado por um perfil alvinegro no Twitter, no qual o jogador é vaiado durante jogo beneficente promovido por Nenê, do Vasco, e pelo ator Caio Castro, da TV Globo, que foi realizado no último sábado, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.

Ao comentar o vídeo, o torcedor santista escreveu a seguinte legenda: "Lucas Lima sendo vaiado em jogo beneficente é o meu presente de Natal para vocês". O atleta, por sua vez, não deixou a provocação sem resposta ao rebater na mesma rede social com a frase: "Tô nem aí, meu coração é verde".

Em seus tempos de jogador do Santos, Lucas Lima também causou polêmica pelas provocações que fez ao Palmeiras e aos seus torcedores durante um período no qual a rivalidade entre os dois times se acentuou enquanto os clubes brigaram diretamente por títulos nas últimas temporadas.

Depois de firmar acordo de cinco anos com o clube do Palestra Itália, porém, o meio-campista assegurou que sempre se dirigiu aos palmeirenses em tom de brincadeira e com respeito, assim como prometeu dar o máximo para brilhar com a camisa alviverde a partir de 2018.