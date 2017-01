No Mineirão, Cruzeiro faz 2 a 1 no Villa Nova na estreia pelo Campeonato Mineiro

O Cruzeiro fez bem a sua parte e venceu em sua estreia oficial na temporada de 2017. No estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, mesmo sendo visitante, derrotou o Villa Nova por 2 a 1, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Assim, divide a liderança da competição com outros quatro times que ganharam neste final de semana: Tombense, URT, Uberlândia e o grande rival Atlético Mineiro.

Como era de se esperar, mesmo sendo o primeiro jogo oficial do ano, o Cruzeiro teve o domínio das ações da partida. Logo aos dois minutos, Ezequiel entrou pela diagonal e chutou para grande defesa de Fernando Henrique. O Villa Nova jogava pelo contra-ataque e quase abriu o placar em um deles. Aos 26, Felipe Augusto bateu forte e o goleiro Rafael evitou o gol.

Dominando a posse de bola, o Cruzeiro seguiu tentando furar a retranca do Villa Nova e só conseguiu isso aos 44 minutos. Em uma sobra de bola dentro da área, Ariel Cabral apareceu como elemento surpresa para marcar 1 a 0 no placar do Mineirão.

No segundo tempo, aos 20 minutos, uma mudança tática. Alisson, poupado, deixou o campo para a entrada de Ábila. Assim, Rafael Sóbis passou a jogar na esquerda, com Robinho pela direita e Arrascaeta centralizado. E foi em um lance de bola parada que o Cruzeiro fez o segundo. Aos 25, com uma falta cobrada com perfeição, Robinho mandou no ângulo esquerdo de Fernando Henrique.

Mesmo em desvantagem, o Villa Nova não desistiu. Quatro minutos depois, após cruzamento de Osvaldir, Roni diminuiu de cabeça. A partir daí, o jogo ganhou contornos dramáticos e, aos 33, de frente para o gol, Tchô teve a oportunidade de empatar, mas acabou chutando para fora.

Pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro recebe o Tricordiano, no próximo domingo, às 17 horas, no estádio do Mineirão. Mas, antes, encara o Atlético Mineiro pela Copa da Primeira Liga. O jogo válido pela primeira rodada do Grupo C da competição nacional é nesta quarta-feira, às 19h30, também no Mineirão, com torcida dividida.

