‘No domingo tem Morenão’; clássico tradicional entre Operário e Comercial

A rivalidade entre operarianos e comercialinos vem dos tempos do futebol amador, quando o campeonato da cidade era disputado no Estádio Municipal Belmar Fidalgo / Divulgação

Depois de seis anos, o Estádio Pedro Pedrossian, o Morenão, revitalizado pelo Governo do Estado, volta a receber o maior clássico do futebol sul-mato-grossense, o Comerário, entre as equipes do Operário e Comercial. O jogo, válido pela quarta rodada do Campeonato Estadual 2017, será disputado neste domingo, a partir das 15h, e deve reunir o maior público desta temporada do futebol profissional.

A rivalidade entre operarianos e comercialinos vem dos tempos do futebol amador, quando o campeonato da cidade era disputado no Estádio Municipal Belmar Fidalgo. A partir da profissionalização, no início dos anos de 1970, o Operário sustentou uma hegemonia desde o Mato Grosso uno, sendo detentor da maioria dos títulos de campeão regional, totalizando 14, sendo dez pelo Sul-mato-grossense.

O clássico deste domingo representa o 186º confronto entre os dois tradicionais clubes, segundo pesquisa não oficial. O Galo Carijó leva a vantagem de 68 vitórias, contra 48 do Comercial. Os empates, incluindo os dois jogos disputados no ano passado no Estádio Jacques da Luiz, nas Moreninhas, somam 69. O maior público do Comerário foi registrado em 11 de agosto de 1974, no Morenão, pela Taça Campo Grande: 23.267 torcedores.

Ingressos

Com expectativa de reunir nove mil pessoas – lotação máxima do Morenão permitida com as adequações estruturais realizadas pelo Governo do Estado -, neste próximo jogo a diretoria do Operário colocou os ingressos à venda em quatro postos: Conveniência Cerv Já, na Avenida Afonso Pena, 3799; Relojoaria Seiko (Praça Ary Coelho), Padaria Toscano, na Avenida Cel. Antonino, 619; e no Box do Gordinho (Mercadão Municipal).

Serão disponibilizados ingressos para três setores: cadeiras vermelhas (R$ 40,00), cadeiras azuis e amarelas (R$ 30,00) e arquibancadas (R$ 20,00). As mulheres terão preços promocionais em todos os setores e pagarão meia entrada. Crianças de até 12 anos acompanhadas pelos responsáveis terão entradas gratuitas. A classe estudantil terão os ingressos vendidos somente no local e dia do jogo, nas bilheterias do Morenão.

Para receber a torcida, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), junto com o Galo, mandante da partida, prepara ações de lazer para o dia do jogo.

Outros jogos

A quarta rodada do Estadual 2017 será completada com os seguintes jogos pelo Grupo A: no sábado, às 18h, jogam União/Abc e Chapadão do Sul, no Morenão; no domingo, Costa Rica x Novoperário, no Laertão, às 17h. Grupo B (terceira rodada): no sábado, Corumbaense x Naviraiense, às 18h, no Arthur Marinho; domingo, Urso x 7 de Setembro, na Toca do Urso, às 15h; e Águia Negra x Ivinhema, no Ninho da Águia, as 17h.

Classificação

Corumbaense e Chapadão do Sul são os únicos invictos após a realização de 15 partidas, com o Carijó de Corumbá seguindo com 100% de aproveitamento (duas vitórias). Foram marcados 37 gols, com média de 2,84 por jogo. Os principais artilheiros são: Marcelo (União/Abc), quatro gols; Cadu (Costa Rica), três; Agnaldo, Rodrigo Grall e Wilsinho (Operário), Roger e Julio César (Comercial e Tiago (Chapadão), dois gols.

Maior Público: mais de 2.800 torcedores no jogo Corumbaense 1 x Águia Negra 0, no Arthur Marinho. Foto: Diário Corumbaense

Pelo Grupo A, liderança do Operário, com seis pontos e 66,7% de aproveitamento. Em segundo, Chapadão do Sul, cinco pontos; Comercial, União/Abc e Costa Rica, quatro; e em último, Novoperário, um ponto ganho. Pelo Grupo B: 1º Corumbaense, seis pontos ganhos; 2º Ivinhema, Águia Negra e Urso, três; 5º Naviraiense, um; 6º 7 de Setembro, um ponto ganho. De cada grupo, classificam-se quatro para a segunda fase.

