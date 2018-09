Nishikori vence alemão na estreia no Torneio de Metz

O japonês Kei Nishikori começou com vitória a sua participação no Torneio de Metz. Nesta quarta-feira, o cabeça de chave número 1 do evento superou o alemão Peter Gojowczyk, campeão no ano passado do ATP 250 francês, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.

O título em Metz foi o primeiro da carreira de Gojowczyk. Mas agora ele não chegou nem perto de repetir aquele desempenho, tendo permitido que Nishikori convertesse os seus dois break points na partida, assegurando a vitória em 1 hora e 33 minutos, além de ter avançado às quartas de final.

Quem também venceu na segunda rodada nesta quarta-feira, foi Richard Gasquet, que aplicou 6/4 e 6/2 sobre Constant Lestienne, em uma partida que envolveu dois tenistas da França.

Ainda pela primeira rodada do Torneio de Metz, os franceses Benoit Paire e Gilles Simon, o sérvio Filip Krajinovic e o húngaro Marton Fucsovics triunfaram nesta quarta-feira.

NA RÚSSIA - No Torneio de São Petersburgo, o suíço Stan Wawrinka deu mais um passo para se restabelecer no circuito do qual ficou afastado por lesão ao se classificar às quartas de final com a vitória sobre o russo Karen Khachanov por duplo 7/6. Hoje o número 88 do mundo, o suíço passou por uma tenista que está 64 posições à frente no ranking da ATP. E agora terá pela frente o argentino Guido Pella.

Segundo cabeça de chave do ATP 250 russo, o italiano Fabio Fognini caiu na sua estreia no torneio ao perder em 1 hora e 15 minutos para o checo Martin Klizan por 6/3 e 6/4.

Ainda pela primeira rodada, o espanhol Roberto Bautista Agut, quinto cabeça de chave, bateu o qualifier italiano Luca Vanni por 7/5 e 6/2. O canadense Denis Shapovalov, de apenas 19 anos e sétimo favorito fez 7/6 (7/3) e 6/2 no qualifier espanhol Adrian Menendez-Maceiras. Seu próximo oponente vai ser Matteo Berrettini, da Itália.

Em seu último torneio antes de aposentadoria, o veterano russo Mikhail Youzhny prolongou a sua carreira ao bater o bósnio Mirza Basic por 7/6 (8/6) e 6/4. Ele será o próximo rival de Bautista Agut.