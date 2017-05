Nike cria pista de corrida ultramoderna nas Filipinas

Através de uma identificação de rádio frequência, a pista registra, através de um dispositivo acoplado no tênis, sua performance em cada volta completada / Divulgação

Já imaginou ter uma pista de corrida ultramoderna à disposição bem no centro de uma grande cidade? Em Manila, capital das Filipinas, isso foi possível graças a uma parceria da Nike com outras empresas.

A aliança resultou na construção do Nike’s Unlimited Stadium (em português, “estádio ilimitado da Nike”), que ocupa a área de um quarteirão bem no coração da cidade filipina, onde vivem mais de 1,5 milhão de pessoas.

O espaço conta com uma pista de corrida de 200 metros, com telas de LED espalhadas por todos os cantos e iluminação colorida. Uma das primeiras ações criadas pela Nike na nova pista faz com que até 30 pessoas participem de uma corrida virtual contra sua própria versão virtual.

Um sistema de radiofrequência calcula o tempo que o atleta leva para percorrer uma volta na pista. Na volta seguinte, uma espécie de representação digital do corredor aparece e o desafia a superar sua marca anterior. Segundo a gigante norte-americana de material esportiva, trata-se de uma forma de conduzir os atletas a uma evolução constante.

Através de uma identificação de rádio frequência, a pista registra, através de um dispositivo acoplado no tênis, sua performance em cada volta completada. Essas informações são usadas para criar um avatar seu, exibido em uma parede de LED que contorna a pista.

Veja Também

Comentários