Nico López desfalca o Inter e Damião deve ser titular nesta terça

O atacante Leandro Damião deve fazer sua reestreia com a camisa do Internacional nesta terça-feira, no jogo contra o Goiás, em rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador treinou entre os titulares no domingo e deve ganhar uma chance porque Nico López foi vetado da partida.

A escalação de Damião só deve ser confirmada pelo técnico Guto Ferreira a poucas horas do jogo desta terça. Nesta segunda, ele fechou o treino e fez mistério. Mesmo assim, o Inter confirmou que Nico López não jogará contra o Goiás porque apresenta um desconforto muscular.

Não será a única baixa da equipe. O meia D'Alessandro é desfalque certo porque levou o terceiro cartão amarelo na rodada passada. E o lateral Fabinho foi submetido a uma cirurgia no tornozelo após se machucar no jogo contra o Oeste.

O treinador não confirmou, mas deve escalar o meia Camilo e Cláudio Winck nestas duas posições. Outra mudança deve acontecer na zaga. Víctor Cuesta reassumirá sua vaga após cumprir suspensão na rodada da semana passada. Danilo Silva deve voltar ao banco de reservas. Edenilson também voltará ao time.

O Internacional deve entrar em campo nesta terça-feira escalado com Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Cuesta e Uendel; Dourado; Pottker, Edenilson, Camilo e Sasha; Leandro Damião.

