Nicholas Santos conquista a prata nos 50m borboleta no Mundial

Nadador mais velho inscrito no Mundial de Esportes Aquáticos em Budapeste, Nicholas Santos deu nesta segunda-feira mais uma prova da sua longevidade. O brasileiro de 37 anos faturou a medalha de prata na prova dos 50 metros borboleta, só sendo superado pelo britânico Benjamin Proud.

Nicholas Santos já havia subido ao pódio na prova dos 50 metros borboleta no Mundial de 2015, em Kazan, quando também faturou a prata. E agora ele voltou a repetir o resultado ao marcar o tempo de 22s79, sendo apenas 0s04 mais lento do que Proud, o campeão mundial.

O bronze na prova foi para o ucraniano Andrii Govorov, com a marca de 22s84. E a final contou com a participação de outro brasileiro, Henrique Martins, que foi somente o sexto colocado ao cravar 23s14.

Nicholas Santos chegou ao Mundial como um dos favoritos a medalha na disputa dos 50m borboleta, pois é o detentor da melhor marca do mundo na prova em 2017, com os 22s61 registrados no Troféu Maria Lenk. E se tivesse repetido esse tempo, ele teria faturado a medalha de ouro.

De qualquer forma, Nicholas Santos, que havia se classificado para a final em terceiro lugar, se mantém como o detentor do melhor tempo da prova na temporada, como destacou o medalhista logo após faturar a sua prata. "Estou muito feliz. Hoje eu sou o medalhista mais velho da história do Mundial e continuo tendo o melhor tempo do ranking", afirmou, em entrevista ao SporTV.

A medalha de Nicholas Santos é a segunda conquistada pelo Brasil em dois dias da natação no Mundial de Esportes Aquáticos, pois, no último domingo, a equipe masculina do revezamento 4x100 metros também faturou a prata.

Além disso, Ana Marcela Cunha conquistou três medalhas no evento nas maratona aquáticas. A brasileira foi campeã nos 25km e bronze nas provas de 5km e 10km.

GUIDO NA FINAL - Também nesta segunda-feira, o brasileiro Guilherme Guido se classificou à final da prova dos 100 metros costas no Mundial. Ele ficou em terceiro lugar na sua semifinal e em sétimo na classificação geral, com a marca de 53s71.

O chinês Xu Jiayu liderou as semifinais ao vencer a sua segunda série com a marca de 52s44. A final está agendada para terça-feira e Guido reconheceu que precisará melhorar o seu desempenho. "Amanhã tenho que melhorar, nadar para 53s baixo e ficar o mais próximo possível dos 52s", comentou o brasileiro.

