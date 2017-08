Nice empata fora, elimina Ajax e segue na luta por vaga na Liga dos Campeões

O Nice avançou à última fase preliminar da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, ao eliminar o Ajax no terceiro estágio dos playoffs da principal competição europeia de clubes. Depois de um empate por 1 a 1 na ida, em casa, o time francês arrancou nova igualdade na Holanda, desta vez por 2 a 2, em Amsterdã, e garantiu a classificação graças aos gols fora de casa.

Mesmo sem Balotelli, autor do gol da equipe na ida, que ficou fora nesta quarta por causa de uma lesão muscular, o time francês conseguiu o resultado que o beneficiava e agora está a um estágio da fase de grupos da Liga dos Campeões. Por outro lado, o Ajax voltará a disputar a Liga Europa, na qual ficou com a segunda colocação na temporada passada.

A partida desta quarta ficou marcada também por homenagens a Abdelhak Nouri, meia de 20 anos do Ajax que sofreu um colapso em campo no mês passado e teve danos cerebrais irreversíveis. Uma bandeira com a imagem do jogador foi estendida pela torcida, que gritou seu nome antes do apito inicial. No minuto 34 da partida, número usado por Nouri no clube, todo o estádio ficou de pé para aplaudi-lo.

Com a bola rolando, no entanto, o Ajax decepcionou sua torcida e saiu atrás logo com dois minutos, com o gol de Souquet. Van de Beek, ainda no primeiro tempo, e Davinson Sánchez, no segundo, viraram a partida para os holandeses, mas Vincent Marcel marcou aos 33 minutos, após linda assistência de Seri, e garantiu o empate para o Nice.

Outras equipes tradicionais que entraram em campo nesta quarta, mas garantiram vaga na próxima fase preliminar da Liga dos Campeões, foram CSKA Moscou, Olympiacos e Celtic. Após vencerem por 2 a 0 na ida, na Grécia, os russos bateram novamente o AEK, em Moscou. Já os escoceses passaram por 1 a 0 pelo Rosenborg, na Noruega, após empate por 0 a 0 na ida, em casa. Por fim, o Olympiacos eliminou o Partizan Belgrado com empate por 2 a 2 em casa, depois de vencer por 3 a 1 fora.

Por outro lado, o Dínamo de Kiev está fora da briga. A equipe ucraniana perdeu por 2 a 0 para o Young Boys, na Suíça, após vencer por 3 a 1 na ida, em casa. APOEL Nicósia, Slavia Praga, Istanbul Basaksehir, Copenhague, Steaua Bucaresti, Maribor, Hapoel Beer Sheva, Astana e Rijeka também se classificaram nesta quarta e seguem sonhando com vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões.

