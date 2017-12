Neymar volta aos treinos no PSG e reforçará a equipe no sábado

Depois de uma rápida passagem pelo Brasil para resolver problemas pessoais, Neymar retornou aos treinos no Paris Saint-Germain nesta quinta-feira. O jogador trabalhou normalmente ao lado dos colegas e reforçará a equipe no confronto diante do Rennes, sábado, fora de casa, pelo Campeonato Francês.

Neymar havia sido autorizado pelo técnico Unai Emery para viajar ao Brasil no início da semana. O próprio treinador explicou que aceitou liberar o jogador depois de ele alegar que tinha "algo de família" para resolver. O motivo da viagem, porém, não foi revelado.

O brasileiro se reapresentou ao PSG na última quarta-feira, mas desfalcou a equipe na vitória por 4 a 2 sobre o Strasbourg, que a garantiu nas quartas de final da Copa da Liga Francesa. Ele também já havia ficado de fora do triunfo do último sábado sobre o Lille, pelo Campeonato Francês, mas por suspensão.

Após deixar o Barcelona e ir para o PSG na transação mais cara da história do futebol, Neymar acumula 15 gols em 18 partidas pelo time parisiense, pelo qual deverá fazer mais duas partidas até o final deste ano. Após encarar o Rennes, o brasileiro tem previsto no seu calendário o duelo contra o Caen, no dia 20, em casa, também pelo Francês.