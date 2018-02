Neymar volta aos treinos no PSG e deve encarar o Olympique no domingo

Um dia depois de desfalcar o treino do Paris Saint-Germain, o atacante Neymar trabalhou normalmente neste sábado. O astro brasileiro mostrou-se recuperado de um problema físico e deve estar em campo com a equipe para encarar o Olympique de Marselha no domingo, em casa, pelo Campeonato Francês.

Na sexta, o técnico Unai Emery explicou que a ausência de Neymar foi causada por uma "doença". Momentos mais tarde, o departamento médico do PSG informou que o jogador apresentou um quadro de "síndrome viral".

Emery havia manifestado a esperança de contar com Neymar no domingo, o que deverá acontecer. O jogador inclusive foi relacionado pelo treinador e deve ser uma das atrações da partida.

Se terá Neymar, Emery tem a lamentar a ausência do volante Marco Verratti. O italiano acusou dores abdominais durante a semana, perdeu os últimos treinamentos e foi vetado. Outro que ficará de fora do confronto será o lateral-esquerdo espanhol Yuri Berchiche, que sofreu uma lesão na coxa direita.