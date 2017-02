Neymar sofre pênalti e Messi converte no final para salvar Barcelona de fiasco

Um pênalti sofrido pelo brasileiro Neymar e convertido por Messi aos 45 minutos do segundo tempo salvou o Barcelona de um fiasco no estádio Camp Nou. Neste domingo, o gol marcado no final da partida garantiu a vitória da equipe catalã sobre o Leganés por 2 a 1, em jogo válido pela 23.ª rodada do Campeonato Espanhol, e manteve viva a perseguição do time do técnico Luis Enrique ao líder Real Madrid.

A vitória levou o Barcelona aos 51 pontos, na segunda posição, enquanto que o Real Madrid aparece com 52, mas com dois jogos a menos na tabela. Adversário de Messi e companhia neste domingo, o Leganés é o 17.º colocado, último antes da zona de rebaixamento, com 18 pontos.

O Barcelona não deu nem tempo para o Leganés se acostumar com o jogo e abriu o placar aos três minutos de bola rolando. Suárez avançou com a bola pela ponta esquerda e cruzou para Messi pegar de primeira e mandar para as redes.

Após o gol marcado logo no início, o Barcelona passou a ter dificuldades para furar o forte bloqueio defensivo do Leganés. Aos 27 minutos, Messi teve uma importante chance de ampliar o marcador, mas desperdiçou. O argentino cobrou na barreira uma falta dentro da meia-lua da grande área.

O Barcelona seguiu com a posse de bola muito maior, acima dos 70%, até o apito final do primeiro tempo, mas não conseguiu criar mais oportunidades efetivas de gol. Aos 45 minutos, o Leganés ainda tentou com um chute forte de El Zhar, mas o goleiro alemão Ter Stegen fez uma boa defesa.

Para a segunda etapa, o Leganés resolveu se arriscar um pouco mais e novamente Ter Stegen teve de mostrar trabalho. Aos nove minutos, Guerrero bateu firme e o goleiro caiu para fazer a defesa. Aos 13, o Barcelona respondeu com Neymar, mas a bola foi em cima de Herrerín.

Apesar da maior posse de bola do Barcelona no Camp Nou, o Leganés conseguiu marcar o gol de empate aos 25 minutos graças a um erro na saída de bola. Sergi Roberto tentou driblar próximo à grande área de defesa, pelo lado direito, e perdeu a bola para Guerrero. O jogador tocou para Machis, que cruzou para López bater rasteiro. Ter Stegen ainda tocou na bola com o pé, mas não evitou o gol.

Quando a partida se encaminhava para o final, o Barcelona conseguiu retomar a vantagem no marcador. Aos 45 minutos, Neymar invadiu a área driblando e foi derrubado pelo zagueiro do Leganés. Na cobrança, Lionel Messi bateu forte no ângulo direito e garantiu a vitória do Barcelona.

Na sequência do Campeonato Espanhol, o Barcelona encara o Atlético de Madrid fora de casa, no próximo domingo. Já o Leganés, no dia anterior, recebe o La Coruña.

OUTROS RESULTADOS - Ainda neste domingo, o Valencia bateu o Athletic Bilbao por 2 a 0 e se afastou da zona de rebaixamento. O time foi a 23 pontos, na 15.ª posição, enquanto que a equipe basca parou nos 35, no oitavo lugar.

Já o Celta não teve problemas para superar o lanterna Osasuna e saiu com a vitória por 3 a 0, dentro de casa, chegando a 33 pontos, na nona posição. O seu adversário caminha a passos largos ao rebaixamento, com apenas 10 pontos conquistados.

