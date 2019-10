Neymar será submetido a exames em Paris após deixar amistoso com dores na coxa

O atacante Neymar será submetido a exames mais detalhados nesta semana em Paris para saber a gravidade da lesão na coxa esquerda que o tirou do amistoso contra a Nigéria, neste domingo, em Cingapura. As informações são do médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.

O camisa 10 sentiu a lesão logo aos sete minutos do primeiro tempo, após uma arrancada. Permaneceu em campo por mais quatro minutos, e acabou substituído por Philippe Coutinho.

Neymar passou o restante do primeiro tempo sentado no banco de reservas e com uma porção de gelo no local lesionado. Após o intervalo, desceu com os demais jogadores e não retornou.

Segundo Rodrigo Lasmar, Neymar relatou ter sentido um "desconforto" no local. Diante da descrição pouco precisa, a comissão técnica e o jogador optaram por deixar o jogo.

"Ele não citou uma dor aguda. Apenas um desconforto. Pediu para continuar, mas percebeu que não era uma situação normal e pediu para sair. Precisamos da realização de um exame de imagem para entender o que aconteceu, se apenas uma fadiga muscular ou algo que requer mais cuidado", explicou Lasmar.

O astro do Paris Saint-Germain tem sofrido com contusões nos últimos dois anos. Ele fraturou o quinto metatarso duas vezes, uma em 2018 e outra no início deste ano, e sofreu com duas lesões no tornozelo. A última delas o tirou da disputa da Copa América.