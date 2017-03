Neymar sente dores musculares e desfalca o Barcelona no domingo

Destaque na histórica goleada do Barcelona sobre o Paris Saint-Germain na última quarta-feira, por 6 a 1, quando marcou dois gols, deu assistência para outro e sofreu um pênalti, Neymar está fora do próximo duelo do Barcelona, neste domingo, fora de casa, contra o Deportivo La Coruña, pelo Campeonato Espanhol.

O brasileiro sentiu dores musculares no adutor da perna esquerda, não treinou neste sábado e está fora do duelo. Ainda não há prazo previsto, segundo informou o Barcelona, para Neymar retornar. Sua "evolução marcará a disponibilidade" para os próximos jogos.

Apesar da contusão, Luis Enrique fez questão de relembrar a grande partida do brasileiro na quarta-feira, que garantiu o Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões. "Um atleta pode evoluir até o final de sua carreira futebolística, depende da mentalidade de cada um, e é evidente que Neymar mantém uma evolução muito positiva desde que chegou. Ele é hoje um dos melhores do mundo", enalteceu o treinador neste sábado.

O ex-jogador do Santos, contudo, não é o único desfalque brasileiro do Barcelona. Com uma gastroenterite, o meia Rafinha também foi poupado neste sábado e não está relacionado para o duelo de domingo. Aleix Vidal e Mathieu, também lesionados, são as outras ausências do time catalão.

