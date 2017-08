Neymar se despede do Barcelona e explica ida ao PSG: 'Sou movido por desafios'

Momentos depois de ser confirmado como novo reforço do Paris Saint-Germain nesta quinta-feira, Neymar publicou um vídeo em tom emocionado em sua conta oficial no Instagram para se despedir do Barcelona, de seus companheiros de time e da Catalunha. O vídeo, dividido em quatro partes e com cerca de dois minutos de duração, é narrado pelo próprio jogador.

Ao justificar a decisão de trocar o Barcelona pelo PSG, Neymar disse que a "um atleta - no caso, eu - é movido por desafios". Mesmo assim, o craque admitiu que realizou um sonho ao vestir a camisa do time catalão e não poupou elogios ao clube e aos companheiros de time, em especial Lionel Messi: "O maior atleta que já vi em vida e que seguramente não verei outro igual".

"Cheguei à Catalunha com 21 anos cheio de desafios. Até hoje lembro dos meus primeiros dias no clube, dividindo o vestiário com ídolos como Messi, Valdés, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets, entre outros. Na expectativa de atuar em um clube que é mais que um clube. O Barcelona é uma nação, que representa a Catalunha", comentou.

A estes "ídolos", que se tornaram companheiros, Neymar agradeceu. O brasileiro reconheceu o papel de seus colegas para que pudesse "ganhar tudo o que podia ganhar". "Formei um ataque com Messi e Suárez que fez história", exaltou.

Mas as muitas conquistas com a camisa do Barcelona foram justamente o motivo pelo qual Neymar decidiu procurar novos desafios. No PSG, ele terá a tarefa de ser o líder de um clube que busca se firmar como um dos grandes da Europa e do mundo.

"O Paris será minha casa nos próximos anos e trabalharei para honrar toda a confiança depositada em meu futebol. Conto muito com o apoio de todos vocês, torcedores que estão comigo desde 2009, dos meus amigos, dos profissionais que me acompanham e principalmente da minha família, que sofreu muito com alguns problemas que ocorreram neste período da minha carreira e que hoje merece paz."

Neymar revelou ainda que contrariou o pai ao decidir se despedir do Barcelona para aceitar a proposta francesa. "Pela segunda vez na vida, contrariei meu pai. Pai, entendo e respeito sua opinião, mas minha decisão está tomada. Espero que você me apoie como sempre fez."

Para tirar o craque do Barcelona, o PSG desembolsou 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 819 milhões) e tornou Neymar o jogador mais caro da história do futebol. O craque assinou contrato por cinco temporadas com o novo clube, onde atuará ao lado de Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Thiago Motta e Lucas.

