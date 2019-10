Neymar pode igualar Ronaldo Fenômeno em gols pela seleção nesta quinta

Neymar poderá alcançar no amistoso com Senegal, nesta quinta-feira, Ronaldo Fenômeno em número de gols pela seleção. Em partidas reconhecidas pela Fifa, ou seja, jogos da seleção principal contra outras seleções principais, o atacante já balançou as redes 61 vezes e Ronaldo tem 62 gols.

Na conta que incluem partidas do Brasil contra clubes, combinados e seleções de base, o Fenômeno tem 67 gols. O recordista, independentemente da contagem, é Pelé: 77 pelos critérios da Fifa e 95 nas contas da CBF.

Neymar já entrou em campo 99 vezes pela seleção brasileira e disputará a centésima partida no amistoso de quinta-feira. O jogo será em Cingapura às 9h (horário de Brasília). Foi no mesmo Estádio Nacional de Cingapura que ele marcou quatro dos seus 61 gols pelo Brasil em um amistoso com o Japão em 2014.

O primeiro jogo de Neymar pela seleção foi no dia 10 de agosto de 2010. A estreia não poderia ter sido melhor: gol e vitória do Brasil por 2 a 0 sobre os Estados Unidos. O técnico da seleção à época era Mano Menezes.

Pela seleção, o craque conquistou até agora apenas o título da Copa das Confederações de 2013. Uma lesão no ligamento do tornozelo direito sofrida nos primeiros minutos do amistoso diante do Catar o impediu de defender o País na Copa América deste ano.

Na atual temporada, Neymar pouco atuou pela seleção. Entrou em campo apenas três vezes. Antes da Copa América, enfrentou o Catar. Depois do torneio, o camisa 10 marcou um gol no empate em 2 a 2 com a Colômbia e, no jogo seguinte, teve atuação discreta no revés por 1 a 0 para os peruanos. Ambas as partidas foram disputados nos Estados Unidos.