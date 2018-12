Neymar passa por exames e será desfalque do PSG em jogo da Copa da Liga Francesa

Neymar desfalcará o Paris Saint-Germain diante do Orléans, nesta terça-feira. O técnico Thomas Tüchel explicou que o atacante brasileiro não está em plenas condições físicas e, por isso, foi vetado da partida fora de casa, válida pela Copa da Liga Francesa.

"O Neymar foi ao hospital e passou por exames hoje. Ele não está 100% (fisicamente) e não estará disponível amanhã, assim como o Lass Diarra", declarou o treinador, confirmando também o desfalque do volante francês.

Neymar não está em plena forma desde o mês passado, quando sentiu um incômodo na coxa direita a serviço da seleção brasileira. De lá para cá, o atacante atuou "no sacrifício" em dois importante compromissos pela Liga dos Campeões, contra Liverpool e Estrela Vermelha, mas desfalcou o PSG diante do Strasbourg, pelo Francês.

Se não poderá contar com Neymar, Tüchel deverá ter à disposição o lateral Daniel Alves. Totalmente recuperado da grave lesão que o tirou da última Copa do Mundo, o brasileiro foi elogiado pelo treinador. "O Daniel Alves treina com muita intensidade, ele tem um lado psicológico incrível."

Tüchel também repercutiu o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões, que colocou o PSG diante do Manchester United. Apesar de exaltar o peso da camisa do adversário, o técnico destacou a qualidade de seus comandados. "Nós somos capazes de vencer no Old Trafford. Tenho confiança em meu time", afirmou.