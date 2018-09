Neymar passa em branco, mas PSG vence Rennes e mantém 100% no Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain conquistou a sexta vitória consecutiva no Campeonato Francês, ao derrotar, de virada, neste domingo, fora de casa, o Rennes por 3 a 1.

Neymar não fez gol, mas teve boa atuação e até foi abraçado por um torcedor, que invadiu o gramado no momento em que o brasileiro estava sendo substituído, aos 46 minutos da etapa final. Emocionado, o craque deu sua camisa ao fã.

O Rennes começou na frente do placar, com um gol contra de Rabiot. Após escanteio da esquerda, Niang tocou de cabeça e a bola desviou nas costas do volante do PSG.

O Paris Saint-Germain aumentou o ritmo e conseguiu o empate ainda no primeiro tempo. O alemão Draxler foi até a linha de fundo e cruzou. O uruguaio Cavani fez o corta-luz e o argentino Di Maria bateu firme para empatar a partida.

O jogo estava equilibrado no início do segundo tempo, mas um belo passe de Neymar encontrou Meunier. O lateral-direito invadiu a área e bateu cruzado: 2 a 1 PSG.

O Rennes foi em busca do empate, mas esbarrou na boa atuação do veterano goleiro italiano Buffon. Em um contra-ataque, Neymar, mais uma vez, fez ótimo lançamento para Meunier, que cruzou para o camaronês Choupo-Moting completar o placar.

O líder PSG soma 18 pontos, em seis jogos. São 20 gols marcados e apenas cinco sofridos. Na quarta-feira, pela sétima rodada, o time de Neymar vai receber o Reims.

O Rennes, 13º colocado, tem sete pontos na classificação, e encara o Amiens, fora de casa, na próxima rodada.