Neymar organiza festa com celebridades para comemorar classificação do Barcelona

Neymar comemorou a melhor atuação da sua carreira, segundo ele próprio definiu que foi, em grande estilo. Após a histórica goleada por 6 a 1 sobre Paris Saint Germain que garantiu a classificação do Barcelona para as quartas de final da Liga dos Campeões, o craque organizou uma festa com a presença de familiares, atletas e celebridades na quarta-feira à noite. Entre os convidados estavam o tricampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton e o cantor de pagode Thiaguinho.

O piloto britânico está na Catalunha para testes da pré-temporada da F-1 e aproveitou para ir ao Camp Nou, na quarta-feira, assistir ao jogo do Barça contra o PSG. Amigo de Neymar, ele postou vídeos nas redes sociais festejando a vitória do time espanhol. Depois da partida, marcou presença na festa de Neymar. Por causa dos treinos desta quinta-feira no Circuito de Montmeló, que fica na Grande Barcelona, Hamilton não ficou até o fim da festa e foi embora mais cedo.

Na manhã desta quinta-feira, no entanto, o piloto publicou um novo vídeo do gol de falta de Neymar, o quarto do Barcelona diante do PSG. "Não posso explicar como foi incrível a noite passada foi, esta cobrança de falta foi épica. Quase perdi a minha voz, Neymar Jr.", escreveu o inglês.

O zagueiro Umtiti também marcou presença na festa de Neymar. Apesar das comemorações de quarta-feira, o técnico Luis Enrique manteve a programação do clube e, nesta quinta-feira, os jogadores do Barcelona voltam aos treinos.

Após ter sido goleado por 4 a 0 no duelo de ida, o Barça viu a sua missão ficar ainda mais difícil depois que levou um gol no segundo tempo quando vencia o confronto por 3 a 0. Naquele momento, o gol de Cavani obrigava o time catalão a marcar mais três, tendo em vista o maior peso do tento fora de casa para efeito de desempate. E os três gols vieram depois dos 40 minutos da etapa final de forma heroica, para delírio de seus torcedores do Camp Nou.

Após o confronto, o técnico Luis Enrique qualificou o feito do Barcelona como "uma vitória da fé" e enalteceu a "atitude espetacular" de seus jogadores, que não deixaram de acreditar em nenhum momento na improvável classificação às quartas de final.

