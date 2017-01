Neymar marca de pênalti, Barcelona vence Real Sociedad e sai na frente por vaga

Foram quase 10 anos sem uma vitória em San Sebástian, mas o Barcelona enfim quebrou o tabu nesta quinta. Com um gol marcado por Neymar, de pênalti, o Barça fez 1 a 0 na Real Sociedad na casa do rival, no Estádio de Anoeta, e saiu na frente por uma vaga nas semifinais da Copa do Rei. O jogo de volta, no Camp Nou, será na semana que vem.

A última vitória do Barcelona em Anoeta havia sido em 2007, quando Sávio era um dos jogadores da Real Sociedad. Daquela época, no Barcelona, só restou Lionel Messi, escalado como titular nesta quinta-feira ao lado de seus companheiros Neymar e Suárez.

Sabendo da dificuldade de vencer em San Sebástian, Luis Enrique optou por não poupar nenhuma das suas três estrelas ofensivas. Quem resolveu foi Neymar, que, aos 21 minutos, recebeu em velocidade, driblou o zagueiro e recebeu uma rasteira. Falta clara, dentro da área.

Assim como já havia acontecido na semana passada, contra o Athletic Bilbao, o brasileiro pediu permissão a Messi, cobrador oficial, e foi para a cobrança. Com paradinha, deslocou o goleiro e abriu o placar.

As chances de gol, porém, foram poucas para os dois lados. Luis Enrique tentou mexer no time, com André Gomes no lugar de Iniesta no intervalo, mas sem grande resultado. Nem a entrada de Denis Suárez no lugar de Raktik surtiu efeito.

Importante para o Barça, porém, foi voltar do País Basco com um resultado positivo. Agora basta um empate no jogo de volta, quinta-feira que vem, para se garantir na semifinal. Antes, no domingo, o Barça visita o Eibar pelo Espanhol.

