Neymar mantém silêncio após clássico e Valverde evita pergunta sobre futuro

Neymar deixou o clássico entre o Barcelona e o Real Madrid, na noite deste sábado, em silêncio. O time catalão venceu o amistoso, disputado em Miami, por 3 a 2. Mesmo assim, o atacante brasileiro, que é cotado para reforçar o Paris Saint-Germain na próxima temporada, evitou comentários.

Antes de fugir dos jornalistas, ao fim da partida, Neymar cumprimentou jogadores do Real Madrid e até trocou de camisa com o zagueiro Sergio Ramos. "Nós temos uma relação muito boa. Troquei camisa com ele e espero que seja a última pelo Barcelona", disse o jogador espanhol, em entrevista ao jornal Marca.

Questionado sobre a rápida conversa que teve com Neymar, o zagueiro se esquivou. "Ele não me disse nada, não vou falar sobre algo mais privado e cada um é livre para escolher seu futuro. Acho que é um grande jogador e uma peça-chave para o Barcelona. Se sair, tiraria um problema de nós nos clássicos", declarou Sergio Ramos.

O futuro de Neymar também foi alvo de questões ao técnico Ernesto Valverde, que assumiu o cargo no lugar de Luis Enrique nas últimas semanas. "A princípio, temos Neymar no nosso time. Não quero especular sobre ele", declarou o treinador à imprensa espanhola.

O atacante da seleção brasileira é o protagonista da maior "novela" desta janela de transferências. Ele recebeu uma proposta tentadora do Paris Saint-Germain, que topa dobrar o seu salário, pagando 30 milhões de euros anuais (R$ 110 milhões), e ainda desembolsar o valor da multa de 222 milhões de euros (R$ 812 milhões) para tirá-lo da equipe catalã.

O recente silêncio do jogador tem aumentado a expectativa sobre sua decisão. De acordo com a imprensa francesa, o PSG espera uma resposta do brasileiro até o dia 1º de agosto, próxima terça-feira.

