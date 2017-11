Neymar leva um jogo de suspensão por amarelo e desfalca PSG contra Lille no dia 9

Neymar foi julgado nesta quinta-feira pela Comissão Disciplinar da Liga Profissional de Futebol (LPF, na sigla em francês) e recebeu um jogo de suspensão pelo cartão amarelo recebido na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Monaco por 2 a 1, no último domingo, em Montecarlo, pela 14.ª rodada do Campeonato Francês.

O atacante brasileiro estava sob observação por ter sido expulso no empate por 2 a 2 com o Olympique de Marselha, fora de casa, pela 10.ª rodada. Nas regras do futebol francês existe um recurso jurídico que deixa o jogador pendurado após uma sequência de atos de indisciplina.

Neymar vinha de uma sequência de cartões até ser expulso. Ele entrou em campo na partida contra o Olympique de Marselha pendurado com dois amarelos. Na partida, recebeu o terceiro e, na sequência, levou o vermelho por empurrar um jogador rival.

Por conta da expulsão, ele desfalcou o Paris Saint-Germain contra o Nice, pela 11.ª rodada do Campeonato Francês, e ficou proibido de levar qualquer cartão nos 10 jogos seguintes.

A LFP explicou que a punição entrará em vigor a partir do dia 5 de dezembro. Por isso, Neymar estará apto para enfrentar o Strasbourg, neste sábado, pela 16.ª rodada do Campeonato Francês. Ele ficará de fora somente do jogo contra o Lille, no próximo dia 9, na rodada seguinte.