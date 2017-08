Neymar exalta recepção 'inexplicável' no PSG e crava: 'Maior desafio da carreira'

Mesmo ainda sem poder estrear, Neymar foi o grande protagonista no Parc des Princes neste sábado. Momentos antes da estreia do Paris Saint-Germain diante do Amiens pelo Campeonato Francês, o jogador brasileiro foi apresentado oficialmente para a torcida em uma grande festa.

Após a cerimônia, Neymar se mostrou emocionado e agradeceu seus novos fãs pelo carinho neste primeiro contato. "É inexplicável a sensação que vivi ali dentro. Foi de arrepio a todo momento, já imaginando conquistas. O carinho foi surreal. Estou muito contente, com vontade de jogar e fazer esta torcida feliz", declarou em entrevista ao SporTV.

Com o nome cantado pela torcida, Neymar foi celebrado e aplaudido durante toda sua estadia em campo. Rapidamente, mostrou um pouco de sua habilidade ao fazer embaixadinhas. Depois, deu uma espécie de "volta olímpica" e arremessou brindes à torcida, inclusive a camisa que usava.

Maior contratação da história do futebol, custando aos cofres do PSG 222 milhões de euros, e com o peso de quem trocou o gigante Barcelona pelo emergente clube francês, Neymar sabe que sua responsabilidade será grande. Ele classificou a nova jornada como "o maior desafio de sua carreira", mas garantiu que foi justamente isso que o motivou a aceitar a proposta do clube.

"É o maior desafio da minha carreira. Mas eu sou um cara movido a isso, a querer mais, me superar toda hora. É um desafio muito grande fazer a torcida feliz, fazer esse clube maior do que já é", afirmou.

Havia a expectativa de que Neymar estreasse já neste sábado, mas a ausência de um documento impediu que o PSG o colocasse em campo. Por isso, sua primeira partida com a camisa do novo clube deverá acontecer na segunda rodada do Campeonato Francês, contra o Guingamp, dia 13, fora de casa.

