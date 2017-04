Neymar é o melhor do mundo nos últimos quatro meses, diz Tite

Na opinião do técnico Tite, Neymar é o melhor jogador do mundo atualmente. O treinador da seleção brasileira se baseia no desempenho do jogador na seleção brasileira e também no Barcelona neste começo de ano. "Neymar é o melhor jogador do mundo nos últimos quatro meses", afirmou o técnico em entrevista à Rádio Bandeirantes, de São Paulo, nesta sexta-feira.

Recentemente, Neymar se tornou o quarto maior artilheiro da história da seleção e foi decisivo na sequência de oito vitórias em oito jogos nas Eliminatórias Sul-Americanas, desempenho que levou o Brasil a se classificar antecipadamente para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Além disso, o camisa 11 atingiu a marca de 100 gols marcados pelo Barcelona no último fim de semana.

Para Tite, no entanto, não é possível colocar o atacante brasileiro no mesmo patamar do argentino Lionel Messi nos últimos dez anos. "É injusto comparar pelas gerações diferentes. Nos últimos três, quatro meses, eu te digo que ele este sendo decisivo no Barcelona e no Barcelona. Mas, se pegarmos dez anos na carreira, não, o Cristiano Ronaldo e o Messi estão há mais tempo jogando".

Tite afirmou que a decisão de dar a Neymar a braçadeira de capitão da seleção brasileira pela primeira vez sob o seu comando, na vitória por 3 a 0 sobre o Paraguai, no final de março, foi em decorrência da boa fase do jogador. Além disso, ele avaliou que o jogador estava pronto para assumir a responsabilidade."Fui ao quarto dele e disse: 'Neymar, entendo que chegou o momento de você ser capitão'.

O treinador da seleção também revelou ter sido procurado pelo Porto e pela Inter de Milão durante a sua última passagem pelo Corinthians, quando conquistou o título de campeão brasileiro em 2015. "Nada me demovia do projeto no Corinthians".

