Neymar e Daniel Alves chegam ao Brasil e grupo da seleção fica quase completo

O atacante Neymar já está com o grupo da seleção brasileira que se prepara para as partidas contra o Uruguai, em Montevidéu, na quinta-feira, e diante do Paraguai, na próxima terça, em São Paulo, no Itaquerão. Depois de defender o Barcelona no último domingo, o atacante se apresentou no Hotel Marriot, por volta das 5h da manhã desta terça-feira.

Além do principal nome do futebol brasileiro atual, quem também chegou na madrugada foi o lateral-direito Daniel Alves. Prestes a completar 100 partidas pela equipe principal do Brasil, o jogador da Juventus foi recepcionado por alguns poucos torcedores, em São Paulo. Falta agora apenas o goleiro Alison, que desembarca em São Paulo por volta de 11 horas, para completar o grupo.

Na primeira atividade comandada por Tite no CT Joaquim Grava, do Corinthians, apenas 14 dos 23 convocados estavam presentes. Já, nesta terça-feira, os jogadores realizarão uma coleta de sangue a partir das 9 horas.

O treinador fará apenas uma atividade com os 23 selecionáveis, marcada para o CT do São Paulo, antes da viagem para a capital uruguaia. O embarque está marcado para a noite desta terça, em voo fretado.

