Neymar chega a Porto Alegre e se junta à seleção para jogo das Eliminatórias

Principal estrela da seleção brasileira, o atacante Neymar se apresentou no fim da manhã desta segunda-feira no hotel onde a equipe está concentrada, no bairro Bela Vista, em Porto Alegre, visando a partida que o time nacional fará contra o Equador, na quinta-feira, às 21h45, na Arena Grêmio, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. Ele chegou acompanhado dos colegas de Paris Saint-Germain Thiago Silva e Daniel Alves.

Os três passaram o final de semana com amigos do atacante no Brasil. Eles eram esperados no início da manhã desta segunda, mas tiveram a chegada atrasada em função de um nevoeiro que tomou conta da capital gaúcha e fechou por algumas horas o Aeroporto Salgado Filho. O mesmo aconteceu com outros sete jogadores, mas isso não vai atrapalhar o treino marcado para começar às 15h30, no CT do Grêmio.

Na chegada, um pequeno grupo de fãs de Neymar gritou para o jogador, mas ele acabou entrando direto para o hotel sem parar para interagir com os torcedores. Por orientação da comissão técnica comandada por Tite, nenhum jogador convocado para estes dois próximos confrontos das Eliminatórias da Copa está dando entrevista no hotel.

Após enfrentar o Equador na próxima quinta-feira, a seleção brasileira, já garantia no Mundial da Rússia por antecipação, viajará para Barranquilla, onde vai encarar a Colômbia, em 5 de setembro, pela rodada seguinte do qualificatório sul-americano.

