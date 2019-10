Neymar afirma que foi mal interpretado e nunca quis 'carregar seleção nas costas'

Neymar utilizou a conta no Instagram de seu assessor de marketing, neste sábado, para afirmar que foi mal interpretado na declaração que deu na última quarta-feira, quando afirmou que "carregou a seleção brasileira nas costas".

"O que eu quis dizer e o que parte da imprensa - a turma dos que não querem entender - não admite é que tudo o que acontece de 'ruim' na seleção brasileira nos últimos anos cai nas minhas costas. Mas já me acostumei com isso e sei que, enquanto estiver servindo a Seleção Brasileira, sou o alvo predileto", diz o texto, publicado no perfil de Alex Bernardo, que faz parte de seu estafe.

No post, Bernardo afirma que tomou a liberdade de reproduzir o que o jogador do Paris Saint-Germain - que está com a equipe do técnico Tite em Cingapura para o amistoso contra a Nigéria neste domingo - teria conversado com ele em particular e que houve polêmica com a declaração apenas no Brasil.

Em outro trecho, sem citar nomes, Neymar torna a reclamar de uma suposta deturpação de sua entrevista. "Não tenho a menor pretensão de 'carregar a seleção nas costas'. Sei da minha importância, sei das minhas responsabilidades, mas nunca me vi nesse papel. Mas fica tranquilo, a maioria entendeu! O recado foi pra alguns mal informados da ' imprensa' mesmo... Rsrsrs E eu entendo que sempre, tudo o que eu falar, vão levar pro lado errado", finaliza o texto.