Neymar admite mágoa com Santos e reitera sonho de atuar pelo Flamengo

O atacante Neymar revelou, em entrevista veiculada neste domingo pelo canal Esporte Interativo, ter uma mágoa com o Santos, seu clube de formação, por conta do episódio de sua transferência para o Barcelona. Por isso, reiterou que quando voltar ao Brasil sonha atuar pelo Flamengo.

As declarações foram dadas em uma entrevista na qual uma das pessoas que fizeram perguntas ao jogador foi Zico, maior ídolo da história do Flamengo e hoje comentarista do Esporte Interativo. Talvez até por isso, ele tenha realçado um pouco mais o desejo de atuar pelo time rubro-negro. "Tenho muita vontade de jogar no Flamengo. Maracanã lotado, Libertadores (risos)", disse.

No entanto, houve outra vez em que o jogador comentou sobre a equipe carioca, em entrevista coletiva pela seleção brasileira olímpica, em julho do ano passado. Na ocasião, o jornalista Mauro Beting, que também participou da entrevista deste domingo, afirmou que o sonho do pai de Neymar era ver o filho encerrando a carreira no Flamengo. Neymar desmentiu a informação, mas disse que seria "uma honra" atuar no time rubro-negro.

Sobre seu ex-clube, o atacante do Barcelona informou que é grato por tudo o que fizeram por ele, mas não escondeu a tristeza por ter sido processado pelo clube. "Tenho um carinho enorme, minha família toda é santista. Só que também tem o lado ruim. O Santos entrou na Justiça contra a gente, por algo que eu não entendo até hoje", afirmou.

"Acho que eu não tenho obrigação nenhuma de dar parabéns ao Santos (que completou 105 anos de fundação na última sexta-feira). E sim, eu sou grato por tudo que fizeram por mim. Amei jogar num clube como o Santos, pelo meu pai, pelo meu avô, por toda minha família que é santista. Eu acabei virando santista. Só que eu não sou obrigado a fazer o que todo mundo quer. Não sei se eu me vejo jogando de novo com a camisa do Santos. Não é uma coisa que eu penso", prosseguiu.

Neymar estava suspenso e ficou de fora da vitória do Barcelona sobre a Real Sociedad por 3 a 2, no sábado, pelo Campeonato Espanhol. O jogador, no entanto, é presença certa na partida mais importante da temporada para o time catalão.

Na quarta-feira, o Barcelona tem a difícil missão de tentar reverter a derrota de 3 a 0 sofrida para a Juventus no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O atacante reconheceu que será difícil golear a equipe italiana, mas se apegou ao feito épico obtido da fase anterior, na qual seu time havia perdido a primeira partida para o Paris Saint-Germain por 4 a 0 e conseguiu a avançar graças a uma goleada por 6 a 1 no duelo de volta das quartas de final.

"É muito difícil, né? Todos os jogos são difíceis. Ainda mais quando é um placar largo assim. Mas o meu pai comentou outro dia uma coisa que ficou na minha cabeça, que é verdade. Pode ser outro time diferente, mas o Barcelona é o mesmo. Nós podemos fazer isso. Fizemos uma vez e podemos fazer a segunda", opinou.

"Bom, já está praticamente tudo perdido, então a gente não tem mais nada a perder, e sim, a ganhar. Então é só entrar em campo e fazer o trabalho direitinho. A porcentagem é igual. Acho que é a mesma coisa. Se a gente tem 1% de chance de passar, se tem mais um jogo, é 99% correndo, 99% de fé e, se Deus quiser, 99% dos gols (chances de marcar) vão entrar", finalizou.

Veja Também

Comentários