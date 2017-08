Newgarden vence etapa de Gateway e fica próximo do título da Indy

O norte-americano Josef Newgarden venceu pela quarta vez na temporada e ficou mais próximo do título da temporada da Fórmula Indy. Na etapa de Gateway, realizada em Madison, Illinois, na noite de sábado, o piloto da Penske terminou na frente e ampliou sua liderança na tabela a apenas duas corridas para o fim do calendário.

O quarto triunfo do norte-americano, porém, não veio sem polêmica. A 30 voltas para o fim da prova, Newgarden ocupava a segunda colocação quando tentou a ultrapassagem sobre seu companheiro de equipe, Simon Pagenaud. Ao ver o francês lhe fechar o caminho, ele fez uma manobra ousada e chegou a tocar o carro do colega para ficar com a liderança.

"Uma coisa que eu não queria era tocá-lo muito forte", disse Newgarden. "Eu acho que se eu tivesse ficado muito para a esquerda, teria saído da pista e isso tiraria nós dois da prova. Eu tentei fazer o Simon se mover um pouco quando estávamos abrindo a curva. Nós dois tivemos que reduzir. Felizmente, funcionou para nós. Pagenaud não acertou a parede nem nada assim, então, eu diria que ficou OK para ele também."

Com o toque de Newgarden, Pagenaud perdeu tempo e foi ultrapassado também por Scott Dixon, terminando na terceira colocação. Como era de se esperar, o movimento de seu colega de equipe o deixou revoltado.

"Eu acho que se não fosse por mim, ele teria ido parar na barreira de proteção. Ele não tem respeito por mim. Eu nunca vi o Scott (Dixon) fazer isso com companheiros em toda sua carreira. No momento, não é algo que eu queira comentar com ele (Pagenaud). Mas chegaremos a uma conclusão, tenho certeza", reclamou.

Independentemente da forma como veio a vitória, o resultado levou Newgarden a 547 pontos, na liderança da temporada. Já são 31 pontos de vantagem para o próprio Scott Dixon, segundo colocado na tabela.

A terceira posição, com 505 pontos, é do brasileiro Helio Castroneves, que foi o quarto colocado da prova em Madison. Seu compatriota Tony Kanaan não teve um bom desempenho, terminou em 16.º e é o décimo colocado da temporada, com 365 pontos.

Veja Também

Comentários