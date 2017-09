Newgarden fica em 2º em Sonoma e leva título da Indy; Helinho é 5º e amplia jejum

O norte-americano Josef Newgarden garantiu na noite deste domingo o seu primeiro título da Fórmula Indy. O troféu veio com um segundo lugar obtido na etapa de Sonoma da categoria, realizada na Califórnia, onde a vitória acabou ficando com o francês Simon Pagenaud, que também estava na briga pelo campeonato e foi campeão da temporada passada.

Aos 26 anos de idade, Newgarden triunfou neste que foi o seu primeiro campeonato pela equipe Penske e o seu sexto na Indy, na qual também encerrou um jejum de títulos de pilotos norte-americanos que durava desde 2012, quando Ryan Hunter-Reay foi o vencedor daquela temporada.

Estreante na Penske em 2017, Newgarden também se tornou apenas o segundo piloto do seu país em 11 anos a ficar com o troféu da Indy. A segunda colocação neste domingo o fez terminar a temporada com 13 pontos de vantagem sobre Pagenaud, também da Penske, que desta vez precisou se contentar com o vice-campeonato.

O australiano Will Power, campeão em 2014 e que também entrou na prova final com chance de título, garantiu outro piloto da Penske no pódio ao terminar a corrida de Sonoma na terceira posição, logo à frente do neozelandês Scott Dixon. Este último também tinha chances matemáticas de ser campeão, mas também não alcançou o objetivo com a equipe Ganassi - o veterano piloto almejava um histórico pentacampeonato após os títulos de 2003, 2008, 2013 e 2015.

A quarta posição deste domingo fez Dixon ao menos terminar a temporada em um honroso terceiro lugar na classificação geral, apenas 21 pontos atrás de Newgarden.

HELINHO AMPLIA JEJUM - Um dos cinco pilotos que entraram na pista californiana com chances de ficar com o título, Hélio Castroneves ampliou o seu longo jejum de troféus na Indy ao terminar a prova deste domingo apenas na quinta posição com a sua Penske.

Assim, Helinho terminou a temporada em quarto lugar na classificação geral, com 598 pontos, enquanto Will Power foi o quinto, com 562. Newgarden contabilizou 642 para ficar com o título, contra 629 de Pagenaut e 621 de Dixon.

Com 42 anos de idade, Castroneves realizou neste ano a sua 20ª temporada na Indy, na qual a sua permanência não é certa para 2018, sendo que está sendo especulada com força nos bastidores a possibilidade de o piloto passar a correr em outra categoria do automobilismo pela Penske a partir do próximo ano. Assim, essa pode ter sido a prova de despedida do brasileiro da Indy.

Outro que alimentava apenas possibilidades matemáticas de ser campeão até o último sábado, quando as mesmas acabaram com a pole conquistada por Newgarden, o norte-americano Alexander Rossi, da Andretti, acabou abandonando a prova antes do fim.

Já Tony Kanaan, outro único brasileiro do grid da Indy e que fez a sua prova de despedida pela Ganassi neste domingo, foi apenas o 16º colocado em Sonoma.

