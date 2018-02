Nevasca em Turim causa adiamento do jogo entre Juventus e Atalanta pelo Italiano

Juventus e Atalanta deveriam se enfrentar às 14 horas (de Brasília) deste domingo, mas as condições climáticas em Turim impediram a realização da partida. Uma intensa nevasca cobriu o gramado do Allianz Stadium e fez com que o árbitro decretasse a impossibilidade de realizar o confronto.

Depois de alguns minutos de análise e de conversar com os capitães de ambos os lados, Buffon e Rafael Tolói, o juiz Maurizio Mariani selou o adiamento do duelo. Embora a federação nacional ainda não confirme, a tendência é que o confronto entre Juventus e Atalanta seja realizado no dia 14 de março.

A Juventus é a segunda colocada do Campeonato Italiano, com 65 pontos, um atrás do Napoli, que atua na segunda-feira e pode abrir vantagem. Já a Atalanta ocupa a oitava posição na tabela, com 38 pontos, e sonha com uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.